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    «Музична подяка лікарям». Світова прем'єра проєкту відбудеться в Україні (фото)

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    Артисти ЮНЕСКО не вперше об&rsquo;єднуються в ім&rsquo;я миру - «Музична подяка лікарям». Світова прем'єра проєкту відбудеться в Україні (фото)
    Артисти ЮНЕСКО не вперше обєднуються в ім’я миру
    Фото: Укрінформ

    Першими «Музичну подяка лікарям» побачать українські медики

    Презентація проєкту «Музична подяка лікарям» незабаром відбудеться в Україні. Це дійство стартує під патронатом ЮНЕСКО. Про це повідомляє Укрінформ.

    Автор проєкту артист ЮНЕСКО в ім’я миру Герман Макаренко розповів, що таким чином творчі люди хочуть подякувати лікарям за мужність та самопожертву.

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    «Музична подяка лікарям». Світова прем'єра проєкту відбудеться в Україні (фото)
    «Музична подяка лікарям». Світова прем'єра проєкту відбудеться в Україні (фото)
    «Музична подяка лікарям». Світова прем'єра проєкту відбудеться в Україні (фото)
    «Музична подяка лікарям». Світова прем'єра проєкту відбудеться в Україні (фото)
    «Музична подяка лікарям». Світова прем'єра проєкту відбудеться в Україні (фото)
    «Музична подяка лікарям». Світова прем'єра проєкту відбудеться в Україні (фото)
    «Музична подяка лікарям». Світова прем'єра проєкту відбудеться в Україні (фото)

    «Ми хочемо підкреслити солідарність у подоланні глобального виклику пандемії COVID-19. Виконавці представлять музику всіх континентів, декілька світових прем’єр українських та іноземних композиторів, передбачена участь артистів ЮНЕСКО з багатьох країн, поєднання онлайн та офлайн форматів», – сказав Макаренко.

    Відомо, що репетиції вже розпочались, а презентація міжнародного проєкту відбудеться у вересні, де в глядацькій залі сидітимуть українські медики.

    Кінцевий результат творчості розмістять на онлайн-платформі, його зможуть побачити лікарі з усього світу.

    Заступник генерального директора ЮНЕСКО Едуард Фірмін Матоко наголосив, що створений аудіовізуальний контент в рамках проєкту стане частиною глобального руху «Resili Art», започаткованого ЮНЕСКО.

    У програмі буде низка творів. Зокрема відбудеться світова прем’єра гімну «Шлях надії» французького композитора П’єра Себо, в основі якого образ однойменної скульптури посла доброї волі ЮНЕСКО Хедви Сер.

    Також проєкт продемонструє принципово новий формат – колаборацію онлайну та офлайну, що відповідає викликам, пов’язаним з COVID-19.

    Так, в режимі реального часу турецький композитор Кудсі Ергунер виконуватиме інструментальну партію, яка транслюватиметься онлайн на великий екран, водночас у концертній залі акомпануватиме йому оркестр Kyiv Classic.

    Цікаво, що музиканти одночасно виконуватимуть цю композицію, коли будуть перебувати в різних країнах. Міжкультурний діалог втілиться в творі «Africa forever» українського композитора Артема Рощенка, який написано з використанням музичного фольклору народів центральної Африки та пігмеїв.

    Варто сказати, що артисти ЮНЕСКО не вперше об’єднуються в ім’я миру. Автор проєкту Макаренко сподівається, що буде справжня єдність музикантів та вокалістів, багатожанровість музичної програми, де поряд з класикою і джазом комфортно співіснуватимуть фольк і сучасні композиції. Відповідно міжкультурний діалог буде живим та цікавим, він об'єднає усіх заради гуманізму.

    Додамо, що 24 серпня в спортивному комплексі «Олімпійський» відбудеться масштабний концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України».

    Нагадаємо, що нещодавно українська диригентка Оксана Линів зірвала овації на відомому фестивалі у Німеччині.

    Раніше повідомлялося, що після дворічної перерви у Львові знову відбувся фестиваль джазової музики – «Leopolis Jazz Fest». Організатори цього року вирішили його таки провести, але дотримуючись відповідних заходів безпеки.

    Теги: ЮНЕСКО артист концерт
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    «Музична подяка лікарям». Світова прем'єра проєкту відбудеться в Україні (фото)