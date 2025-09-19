Головна Країна Суспільство
Танці під російську музику на Алеї Героїв: у Чернігові поліція розслідує інцидент з підлітками

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Танці під російську музику на Алеї Героїв: у Чернігові поліція розслідує інцидент з підлітками
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, зафіксованих на відео
фото: скріншот з відео

У Чернігові поліція розпочала перевірку через танці дівчат на Алеї Героїв

Поліцейські в Чернігові розпочали перевірку після того, як у соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата танцюють під російську пісню на Алеї Героїв. Відео зняте на тлі стендів із портретами загиблих українських захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернігова.

Правоохоронці з Чернігівського районного управління поліції вже встановлюють особи дівчат, які були зафіксовані на відео. Цей інцидент викликав суспільне обурення через неповагу до пам’яті полеглих воїнів.

Раніше схожий випадок стався у Прилуках, де поліція притягнула до адміністративної відповідальності батьків 13-річних дівчат за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Тоді дівчата також танцювали на Алеї пам’яті під російську пісню. Після профілактичної бесіди діти визнали свої дії недоречними.

Нагадаємо, у Чернігові в річці Десна потонула 17-річна дівчина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомили у ДСНС, трагедія на місцевому пляжі «Золотий берег» сталася сьогодні після обіду. На очах у відпочивальників дівчина зникла під водою.

На місце негайно прибули рятувальники та водолази обласної водолазно-рятувальної станції.

 

