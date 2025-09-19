Танці під російську музику на Алеї Героїв: у Чернігові поліція розслідує інцидент з підлітками

У Чернігові поліція розпочала перевірку через танці дівчат на Алеї Героїв

Поліцейські в Чернігові розпочали перевірку після того, як у соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата танцюють під російську пісню на Алеї Героїв. Відео зняте на тлі стендів із портретами загиблих українських захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернігова.

У Чернігові дівчата танцюють під російську пісню та знімають себе на фоні стендів із портретами загиблих захисників України на Алеї Героїв pic.twitter.com/c6alP0Nicc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 19, 2025

Правоохоронці з Чернігівського районного управління поліції вже встановлюють особи дівчат, які були зафіксовані на відео. Цей інцидент викликав суспільне обурення через неповагу до пам’яті полеглих воїнів.

Раніше схожий випадок стався у Прилуках, де поліція притягнула до адміністративної відповідальності батьків 13-річних дівчат за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Тоді дівчата також танцювали на Алеї пам’яті під російську пісню. Після профілактичної бесіди діти визнали свої дії недоречними.

