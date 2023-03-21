Головна Країна Культура
search button user button menu button

На київську сцену повертається легендарна опера «Ярослав Мудрий»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На київську сцену повертається легендарна опера «Ярослав Мудрий»
Головні партії виконають найяскравіші солісти Національної опери України
фото: Національна опера

Мешканців столиці потішить опера зі стародавнім історичним сюжетом

25 березня у Києві на сцені Національної опери України відбудеться перший показ поновленої у репертуарі театру опери Георгія Майбороди «Ярослав Мудрий». 

«Вирішив звернутись до постановки цього монументального, орієнтованого на ідею національної єдності твору, оскільки він оспівує наше героїчне минуле, а його проблематика дуже актуальна і сьогодні. Це одна з найскладніших та наймасштабніших опер в українському репертуарі. Її можна порівняти, хіба що з «Тарасом Бульбою». Задіяно майже всю трупу театру» – розповідає режисер-постановник Анатолій Солов'яненко.

Упродовж десяти сезонів шедевр Майбороди був єдиним оперним твором на стародавній історичний сюжет. У 1990-х опера зникла з репертуару театру. 

Після багаторічної перерви оновлений «Ярослав Мудрий» 25 березня повертається на сцену Національної опери України. Показ приурочений до ювілею видатного диригента, народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Стефана Турчака.

Головні партії виконають найяскравіші солісти Національної опери України:

  • Сергій Магера (Ярослав Мудрий, великий князь Київський),
  • Вікторія Ченська (Інгігерда, його дружина),
  • Лілія Гревцова (Єлизавета, їхня дочка),
  • Наталя Кисла (Анна, їхня дочка),
  • Петро Приймак (Гаральд, витязь Норвезький),
  • Дмитро Кузьмін (Журейко, муляр),
  • Сергій Ковнір (Сильвестр, вчений чернець),
  • Богдан Тарас (Людомир, старий селянин та Стемир),
  • Наталія Николаїшин (Милуша, дочка Людомира),
  • Сергій Пащук (Микита, чернець-художник),
  • Анжеліна Швачка (Джемма, дівчина із Сицилії),
  • Андрій Маслаков (Свічкогас, чернець-переписувач),
  • Олександр Мельничук (Турвальд, варяг),
  • Олександр Бойко (Мирослав, київський боярин) та інші.
8 фото
На весь екран
На глядачів чекає видовищне дійство, яке пробуджує інтерес до нашої багатої історії, дає можливість відчути силу свого коріння та необхідність єднання
фото: Національна опера

До слова, Ярослав Мудрий відігравав помітну роль в історії не тільки своєї держави, але й усієї середньовічної Європи. Він впливав на політику Польщі і Угорщини, Норвегії і Франції, з ним рахувалися і у найпотужнішій тогочасній країні, якою була Візантія, його прихильності добивалися і у папському Римі, де йшло до швидкого розколу християнської церкви. Виважений і мудрий державний політичний діяч, людина багатого внутрішнього світу, стратег і дипломат, він продовжив справу свого батька в об’єднанні і зміцненні Київської Русі.

Ярослав Мудрий постає в опері Георгія Майбороди в різні моменти свого бурхливого і наповненого подіями життя: у колі сім`ї – з доньками, які невдовзі виїдуть до інших країн і він уже ніколи їх не побачить, з будівничим Софійського собору Журейком, у роздумах із ченцем Сильвестром, образ якого співвідносний з історичною постаттю митрополита Іларіона, першого
русича, поставленого Ярославом на кафедру всупереч волі константинопольського патріарха, який міцно тримав під своєю опікою духовне життя Русі-України. Державницьке кредо князя – «раніш
закон, а потім благодать».

У опері на тлі історичних подій розкривається внутрішній світ князя-мислителя, будівничого і воїна, який крок за кроком переборює підступні інтриги своїх ворогів і недругів. 

Лібрето створене за однойменною драматичною поемою Івана Кочерги. У передмові письменник зазначив: «У цілому ж ідею поеми можна визначити як нелегке і часом болісне шукання правди і мудрості життя разом з народом на користь Вітчизни, шукання, у якому Ярославу допомагають не тільки друзі, але й ті, хто, як Микита, повставали проти нього зі своєю особистою правдою, або ті, хто, як Журейко, були скривджені князем, але врятували його в біді, бо всіх їх єднала і примиряла любов до Вітчизни, до Києва, причаровувала приваблива особистість Ярослава».

Читайте також: У лікарні з ковідом знаменитий хормейстер: у рідному Театрі оперети про нього не пам'ятають
Теги: Національна опера культура

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не піде з Лаври: митрополит Павло записав звернення (відео)
Не піде з Лаври: митрополит Павло записав звернення (відео)
13 березня, 23:05
Ревізія мощей у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч
Ревізія мощей у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч
12 березня, 07:11
На фото Николай Малуха
Українець 19 років прожив у Росії. Ось що він зрозумів про цю країну
11 березня, 10:10
На Netflix вийде документальний фільм про борщ (відео)
На Netflix вийде документальний фільм про борщ (відео)
11 березня, 05:10
Росіяни хочуть знищити все, що пов'язано з Україною
Скільки ще обстрілів, жертв та руйнувань потрібно, щоб відмовитися від російської мови?
9 березня, 17:35
Культурні заходи міста з 6 до 12 березня 2023 року
Культурний Київ: де відпочити дорослим і дітям на цьому тижні
6 березня, 07:04
Ле́ся Украї́нка – співзасновниця літературного гуртка «Плеяда» та групи Українська соціал-демократія
У Києві відзначають день народження Лесі Українки: програма заходів
25 лютого, 10:16
Держдеп повідомив, як США сприятимуть відновленню культурної спадщини України
Держдеп повідомив, як США сприятимуть відновленню культурної спадщини України
24 лютого, 07:36
Любив сало та малював Святошин: річниця з дня народження Малевича
Любив сало та малював Святошин: річниця з дня народження Малевича
23 лютого, 12:33

Культура

На київську сцену повертається легендарна опера «Ярослав Мудрий»
На київську сцену повертається легендарна опера «Ярослав Мудрий»
Нова «біда» у Лаврі. Московська церква повідомила про чергові обмеження від Мінкульту
Нова «біда» у Лаврі. Московська церква повідомила про чергові обмеження від Мінкульту
Виїзд артистів за кордон: Мінкульт назвав умову
Виїзд артистів за кордон: Мінкульт назвав умову
Міністерство культури чи пральня? Лідер відомого гурту обурений новими обмеженнями
Міністерство культури чи пральня? Лідер відомого гурту обурений новими обмеженнями
Скандал навколо премії: члени Шевченківського комітету складають повноваження
Скандал навколо премії: члени Шевченківського комітету складають повноваження
У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі
У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план»: деталі
31K
Скандал через вірусне відео з Івано-Франківська: дівчинку зі скакалкою засудив її навчальний заклад
21K
Візит Сі Цзіньпіна. Російські еліти в безвихідному становищі
20K
У Криму вибухи та стрілянина
17K
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)
13K
Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді

Новини

Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Сьогодні, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Вчора, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Вчора, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту