Провідний британський нейрохірург приїхав до Львова плести маскувальні сітки для ЗСУ

Провідний британський нейрохірург та автор бестселера «Історії про життя, смерть і нейрохірургію» Генрі Марш опублікував фото, на якому плете маскувальні сітки у Львові.

Британець часто публікує дописи на підтримку України, закликає робити пожертви та відвідує українські міста.

«Ось я на Festrepublic у Львові, допомагаю робити маскувальну сітку – мій маленький внесок у військові зусилля. Слава Україні!» – написав Марш.

Here I am at Festrepublic in Lviv helping to make camouflage netting - my small contribution to the war effort. Slava Ukraini! pic.twitter.com/wtz583pLvH