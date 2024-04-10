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Провідний британський нейрохірург приїхав до Львова плести маскувальні сітки для ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Провідний британський нейрохірург приїхав до Львова плести маскувальні сітки для ЗСУ
Британець часто публікує дописи на підтримку України, закликає робити пожертви та відвідує українські міста
фото: DrHenryMarsh / X

Британський нейрохірург вже не вперше допомагає українцям

Провідний британський нейрохірург та автор бестселера «Історії про життя, смерть і нейрохірургію» Генрі Марш опублікував фото, на якому плете маскувальні сітки у Львові.

Британець часто публікує дописи на підтримку України, закликає робити пожертви та відвідує українські міста.

«Ось я на Festrepublic у Львові, допомагаю робити маскувальну сітку – мій маленький внесок у військові зусилля. Слава Україні!» – написав Марш.

Британський нейрохірург вже не вперше допомагає українцям. 3 квітня він відвідав Київ та провів лекцію для студентів-медиків.

«Що ж, я повернувся в Київ і сьогодні читав лекції 600+ дуже вражаючим студентам-медикам. У Києві зараз тихо, але вночі трохи важко не прислухатися до сирен повітряної тривоги та вибухів, намагаючись заснути», – написав тоді він.

Генрі Марш у Львові
Генрі Марш у Львові
Фото: DrHenryMarsh/Х

Генрі Марш також розповідав, що його знайомі, які втратили близьких на війні, проти переговорів з РФ: «Усі, кого я знаю в Україні, втратили чоловіків, синів чи друзів, і цьому не видно кінця. Але я не думаю, що хтось із моїх знайомих бачить сенс у переговорах з росіянами. Вони залишаються цілковито рішучими».

Починаючи з 1992, Марш співпрацює з нейрохірургами пострадянських країн, головним чином в Україні. Першим в Україні зробив операцію з невралгії трійчастого нерва.

Взимку 2013-2014 був на Майдані в Києві під час Революції Гідності. Неодноразово приїжджає до Львова, де надає безоплатні консультації у нейрохірургічному відділені Дитячої клінічної лікарні, а також виступає в українських вишах із лекціями.

Нагадаємо, іноземець допомагає ЗСУ на патріотичному таксі.

Демір Мерт – громадянин Туреччини, який лишився у Львові, аби підтримувати українців під час війни. З початком повномасштабного вторгнення він почав здавати кров для захисників, прихистив удома переселенців та купив для військових авто.

До слова, мер норвезького міста приїхав на велосипеді до Тернопільщини задля ЗСУ (фото, відео). Іноземець подорожує в Україну вже вчетверте – цього разу зібрав понад 540 тис. грн для військових. За ці кошти вдалося передати на фронт два дрони, ноутбуки, планшети, тепловізор. 

Раніше повідомлялося, що юна волонтерка встановила рекорд України, збираючи кошти для армії. Дівчинка з братом виконувала пісні у центрі Львова протягом 10 год.

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Теги: військові фронт відео

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