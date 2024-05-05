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Військовий на Херсонщині віднайшов давній артефакт (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Військовий на Херсонщині віднайшов давній артефакт (фото)
Гарман - це сільськогосподарський інструмент для обмолоту зерна, який застосовувався до XX століття
фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей

Унікальну знахідку передали до музею

Херсонський обласний краєзнавчий музей отримав старовинний гарман, який виявив на території області український військовий, що служить у ТрО. Про це музей повідомив на Facebook-сторінці.

«Кожного дня ми переконуємося, що українські військові – найкращі в світі! Вони не тільки мужні, а й освічені, дбають про нашу безпеку і збереження культурної спадщини України. Сьогодні завдяки нашим воїнам музей поповнився масштабним і вагомим експонатом», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в одному з селищ Бериславського району військовий ТрО Володимир С. помітив старовинний гарман (сільськогосподарський інструмент для обмолоту зерна, який застосовувався до XX століття).

Військовий на Херсонщині віднайшов давній артефакт (фото) фото 1
фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей

Як інформують у музеї, Володимир почав розпитувати місцевих жителів про історію предмета. Йому розповіли, що знайшли гарман за межами селища, про його призначення не здогадувалися і використовували, щоб утрамбовувати ґрунт на дорозі.

«Володимир зв’язався з нашим музеєм і взяв на себе труд, доправити важкий предмет до Херсона», – повідомляють у музеї. Музейники висловили вдячність Володимиру і його друзям за новий експонат.

Нагадаємо, у Подільському районі біля села Флора на Одещині історик, член ГО «Краєзнавці Одещини» Сергій Жосан знайшов «Флоранський скарб» – срібні монети часів Кримського ханства. Про це йдеться у дописі ГО «Краєзнавці Одещини».

«Скарб складається зі 140 срібних монет (акче), які карбувалися в Криму в 1480-х роках за часів правління хана Менглі Гірея І», – йдеться у повідомленні.

Також через підрив росіянами Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води у Дніпрі оголилась значна ділянка берегової смуги – внаслідок цього багато археологічних артефактів опинилися на поверхні. За цей час на території заповідника «Хортиця» вчені уже знайшли кілька сотень цінних для науки предметів.

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Теги: музеї військові музей Facebook

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