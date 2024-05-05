Військовий на Херсонщині віднайшов давній артефакт (фото)

Гарман - це сільськогосподарський інструмент для обмолоту зерна, який застосовувався до XX століття

Унікальну знахідку передали до музею

Херсонський обласний краєзнавчий музей отримав старовинний гарман, який виявив на території області український військовий, що служить у ТрО. Про це музей повідомив на Facebook-сторінці.

«Кожного дня ми переконуємося, що українські військові – найкращі в світі! Вони не тільки мужні, а й освічені, дбають про нашу безпеку і збереження культурної спадщини України. Сьогодні завдяки нашим воїнам музей поповнився масштабним і вагомим експонатом», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в одному з селищ Бериславського району військовий ТрО Володимир С. помітив старовинний гарман (сільськогосподарський інструмент для обмолоту зерна, який застосовувався до XX століття).

фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей

Як інформують у музеї, Володимир почав розпитувати місцевих жителів про історію предмета. Йому розповіли, що знайшли гарман за межами селища, про його призначення не здогадувалися і використовували, щоб утрамбовувати ґрунт на дорозі.

«Володимир зв’язався з нашим музеєм і взяв на себе труд, доправити важкий предмет до Херсона», – повідомляють у музеї. Музейники висловили вдячність Володимиру і його друзям за новий експонат.

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«Скарб складається зі 140 срібних монет (акче), які карбувалися в Криму в 1480-х роках за часів правління хана Менглі Гірея І», – йдеться у повідомленні.

Також через підрив росіянами Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води у Дніпрі оголилась значна ділянка берегової смуги – внаслідок цього багато археологічних артефактів опинилися на поверхні. За цей час на території заповідника «Хортиця» вчені уже знайшли кілька сотень цінних для науки предметів.