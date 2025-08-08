На Закарпатті археологи знайшли руїни стародавнього замку (фото)

Археологи вважають, що нове відкриття у Берегові може стати одним з найбільших подій в історії археології регіону за останні 150 років

Археологи знайшли в районі Берегова на Закарпатті руїни стародавнього замку, який існував ще до XVIII століття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА.

«На Ардівській горі біля Берегова археологи знайшли залишки ще одного середньовічного замку. Виявлені рештки – залишки кам’яної фортеці з товщиною стін до 1 м, збереженою висотою до 70 см і загальними розмірами приблизно 20 на 22 м», – розповіли в управлінні.

фото: Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА/Facebook

Археолог Йосип Кобаль, який брав участь у розкопках, припустив, що вдалося знайти руїни замку «Берег». Він існував ще до XVIII століття. «Відкриття у Берегові може стати одним з найбільших подій в історії археології регіону за останні 150 років», – підсумували в управлінні.



Там також нагадали, що наразі на території Закарпаття офіційно відомо про 12 замків:

Невицький (ХІІ століття),

Ужгородський (кінець ІХ століття),

Середнянський – «єдиний замок Тамплієрів в Україні» (XV століття),

Чинадіївський – «Сент Міклош» (XV століття),

Мукачівський – «Паланок» (XІV століття),

Боржавський замок у Берегівському районі (ХІІ століття),

Квасівський замок (ХІІ століття),

Виноградівський замок у підніжжя Чорної гори – «Канків» (Х століття),

Королевський замок – «Нялаб» (ХІІІ століття),

Хустський замок (Х століття),

Вишківський замок (приблизно ХІІІ століття),

Бронецький замок – (зруйнований ще 700 років тому).





