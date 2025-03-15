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Єдиний телемарафон: держава розділила понад 700 млн грн між чотирма каналами (список)

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Єдиний телемарафон: держава розділила понад 700 млн грн між чотирма каналами (список)
За останні три роки Мультимедійна платформа іномовлення на 1,5 млрд грн замовила послуг у чотирьох каналів телемарафону
фото з відкритих джерел

Найдорожчий контент виробляє канал «Ми-Україна»

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» протягом 13 березня розподілило 738 млн грн на створення інформаційних програм (матеріалів) для цілодобового марафону «Єдині новини #UAразом». Бюджетне фінансування, яке розраховане до кінця рокі, дісталося чотирьом каналам: «Інтер», «Студія 1+1», «Ми – Україна», «СЛМ Новини» (ICTV), повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Найбільше контенту виготовить «Інтер» – 1,6 тис. годин за 184,47 млн грн. Прайс каналу складає 96 тис. грн за 1 год без ПДВ (у 2024 році вартість години ефіру «Інтер» оцінив у 81,1 тис. грн без ПДВ).

ТОВ «СЛМ Новини» створить 1,3 тис. год інформаційних матеріалів за 184,51 млн грн (виробництво 1 год вартує 114,9 тис. грн без ПДВ). Для порівняння: торік компанія виставляла прайс 98,8 тис. грн без ПДВ за 1 год продукції для телемарафону.

«Студія 1+1» за 184,49 млн грн виготовить 1,1 тис. год інформаційних програм (година коштуватиме 130,6 тис. грн без ПДВ; у 2024 році було 128,9 тис. грн без ПДВ).

У 2025 році, як і минулого року, найдорожчі телепередачі для телемарафону підготує канал «Ми-Україна». Зокрема, за 943 години держава заплатить 184,47 млн грн (вартість 1 години – 163 тис. грн; вказана ціна залишилася на рівні 2024 року).

Як підрахував «Главком» на основі даних Єдиного вебпорталу використання публічних коштів, протягом 2022-2024 років Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» замовило послуг у вказаних чотирьох каналів на загальну суму 1,5 млрд грн. Зокрема, «Студія 1+1» одержала 266,44 млн грн (контент для Єдиного телемарафону), «Ми-Україна» – 362,47 млн грн (Єдиний телемарафон, створення серіалів), «Інтер» – 392,84 млн грн (Єдиний телемарафон, FreeDom), «СЛМ Новини» – 447,3 млн грн (Єдиний телемарафон, FreeDom, серіали).

За даними аналітичної системи Youcontrol, канал «Інтер» належить підсанкційному українському бізнесмену Дмитру Фірташу (обмеження від РНБО діють до 2034 року); «Студія 1+1» має стосунок до групи братів Суркісів; власником «Ми-Україна» записано столичного політтехнолога Ігоря Петренка; «СЛМ Новини» контролюється сім’єю олігарха Віктора Пінчука.

Як повідомляв «Главком», у 2022-2024 роках ТОВ «Кінокіт» заробило 332,2 млн грн на виготовленні телевізійних програм для забезпечення цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом». У 2025 році приватний продакшн отримав договір ще на 101,5 млн грн. Замовником інформпродукції виступив державний канал «Рада».

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Теги: війна ЗМІ бюджет Єдині новини національний телемарафон Дмитро Фірташ Григорій Суркіс Віктор Пінчук влада гроші

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