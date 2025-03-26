Суд тимчасово заборонив адміністрації Трампа закрити «Радіо Свобода»
Феміда визнала, що дії адміністрації президента США не підтверджені жодними фактами
Суддя Ройс Ламберт видав наказ, який тимчасово заблокував ліквідацію «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» (RFE/RL). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.
Суд постановив, що дії адміністрації Дональда Трампа «не підтверджені жодними фактами чи міркуваннями» та, ймовірно, порушили закон.
«Керівництво [Агентства США з глобальних медіа] не може одним реченням, що не містить практично жодних пояснень, змусити радіостанцію RFE/RL закритись – навіть якщо президент наказав їм це зробити», – наголосив суддя.
Нагадаємо, 14 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення медіаорганізації «Голос Америки». Йшлося також і про припинення державного фінансування програм «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода»
Наступного дня, 15 березня, Агентство США з глобальних медіа повідомило про припинення дії федеральної грантової угоди, яка фінансувала діяльність «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» в усьому світі.
Президент і генеральний директор «Радіо Свобода» Стівен Капус назвав такий крок американської влади «величезним подарунком ворогам Америки».
Згодом «Радіо Свобода» подала до суду на Агентство США з глобальних медіа, а також на чиновників організації, щоб заблокувати їхню спробу припинення федерального гранту.
До слова, Агентство США з глобальних медіа (USAGM) зобов’язалося надати медіа частину коштів, виділених йому Конгресом, напередодні запланованих судових слухань.
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