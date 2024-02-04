Євробачення-2024: скільки грошей витратила Україна і як відреагувала мережа

Вартість проведення пісенного конкурсу вже спровокувала активне обговорення в мережі

Послуги для реалізації цьогорічного Національного відбору Євробачення обійшлися Україні у 10 999 811 грн. Про це свідчать дані з сайту держзакупівель Prozorro.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Така вартість проведення пісенного конкурсу вже спровокувала активне обговорення в мережі. Зокрема, на неї звернув увагу музичний продюсер Михайло Ясинський у Facebook.

фото: скриншот відео

«Тобто, номер кожного учасника цього шоу обійшовся у 27000 доларів... Причому, скоріш за все, більшість витрат на номери додатково несли самі учасники. Так принаймні було останні роки», – написав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ясинський підрахував, що за ці гроші можна було б створити 100 грантів для молоді по 100 тисяч гривень на створення аудіовізуальних продуктів із певними творчими та ідеологічними вимогами та характеристиками. «Ми б мали якнайменше 100 цікавих відео та пісень та менше срачів», – зауважив продюсер.

У коментарях під його дописом зібралося чимало однодумців, які вважають недоречними такі витрати під час війни та звертають увагу на технічні колапси, які сталися під час трансляції.

Також деякі користувачі підтримали позицію Ясинського щодо грантів та звернули увагу на рівень фінансування академічної музики в Україні.

Нагадаємо, що Українці 3 лютого обирають представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте застосунок, схоже, не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав». Через це голосування за переможця нацвідбору «Євробачення» продовжено: воно триватиме до 19:00, 4 лютого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, трансляція Національного відбору Євробачення-2024 цьогоріч запам'яталася глядачам не лише колапсом голосування за артистів у застосунку «Дія». Мережа обговорює ще кілька нюансів, які були помітні під час ефіру.

Як відомо, ведучими нацвідбору цьогоріч стали співачка Юлія Саніна, гуморист Василь Байдак та ведучий Тімур Мірошниченко. Судитили учасників: Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець, який також жодного стосунку до конкурсу не мав. До речі, Данилко здивував глядачів неординарним зовнішнім виглядом під час трансляції, якиї він пояснив тим, що напередоні мав «п’яну бійку».

До слова, сьогодні відома українська співачка Skylerr, яка взяла участь у Нацвідборі на Євробачення-2024, зняла свою кандидатуру з конкурсу.

Також повідомлялося, що Румунія відмовилася від участі у «Євробаченні-2024». Зазначається, що цього року TVR направить кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти. Серед них, зокрема, трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі та продовження інвестицій у нову штаб-квартиру TVR Craiova.

Також стало відомо, яка країна візьме участь у Євробаченні вперше за 31 рік.