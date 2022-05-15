Переможець «Євробачення-2009» зіграв на скрипці пісню Kalush Orchestra Stefania

Пісня Stefania уже стала міжнародним хітом

Переможець «Євробачення-2009» Олександр Рибак зіграв на скрипці пісню Stefania, з якою гурт Kalush Orchestra виграв на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022». Відео він поділився у своїх соцмережах.

36-річний норвезький музикант білоруського походження виконав пісню «Стефанія» у притаманному йому стилі, використовуючи скрипку.

Пісня Stefania уже стала міжнародним хітом. Її переспівують як відомі музиканти, так і пересічні люди у соцмережах.

Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.