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    Переможець «Євробачення-2009» зіграв на скрипці пісню Kalush Orchestra Stefania

    Олександр Рибак зіграв &laquo;Стефанію&raquo; Kalush Orchestra на скрипці - Переможець «Євробачення-2009» зіграв на скрипці пісню Kalush Orchestra Stefania
    Олександр Рибак зіграв «Стефанію» Kalush Orchestra на скрипці
    фото з відкритих джерел

    Пісня Stefania уже стала міжнародним хітом

    Переможець «Євробачення-2009» Олександр Рибак зіграв на скрипці пісню Stefania, з якою гурт Kalush Orchestra виграв на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022». Відео він поділився у своїх соцмережах.

    36-річний норвезький музикант білоруського походження виконав пісню «Стефанія» у притаманному йому стилі, використовуючи скрипку.

    Пісня Stefania уже стала міжнародним хітом. Її переспівують як відомі музиканти, так і пересічні люди у соцмережах.

    Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

    Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

    Теги: росія окупанти Євробачення війна Україна окупація пісня #stoprussia Kalush Orchestra
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    Переможець «Євробачення-2009» зіграв на скрипці пісню Kalush Orchestra Stefania