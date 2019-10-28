Прокляття целюлітом та укус Тіни Кароль. Чим Оля Полякова розважала 10 тисяч глядачів у Палаці спорту (фоторепортаж)

Концерт Олі Полякової «Королева Ночі» у столичному Палаці спорту фото пресслужби співачки

Королева ночі порадувала прихильників не лише піснями, але й фірмовим гумором

У київському Палаці спорту 26 жовтня з аншлагом пройшов концерт Олі Полякової «Королева Ночі». Співачка вирішила повторити шоу рівно через рік, після минулорічного успіху. І не прогадала, зал знову був заповнений вщент.

Побачити феєричне дійство, почути пісні народної улюблениці та побачити її ні на що не схожі костюми, зібралися не лише вітчизняні прихильники, але й шанувальники з інших країн - Польщі, Австрії, Великої Британії та США.

Співачка із задоволенням зауважила, що на її концерт прийшло набагато більше чоловіків, ніж минулого разу.

Варто зазначити, що шоу почалося майже із годинним запізненням, але настрій прихильників це не зіпсувало.

Зірка розпочала концерт піснею «Королева ночі», якою і названа її шоупрограма. Співачка для відкриття обрала срібний костюм у блискітках та кокошник із світлодіодною стрічкою.

Шоу тривало дві години. Оля Полякова виконувала вже широко відомі хіти «Бывший», «Первое лето без него», «Мама казала», «Шлепки», «Асталависта», «Люлі», «Эй, секундочку», «О, Боже, как больно!», «Любовница», «Номер один», ліричну композицію «Любовь это…». Всі компрозиції співачка виконувала вживу.

Концерт не обійшовся без фірмових жартів співачки. Коли Полякова взяла високу ноту, то пожартувала: «Ой, ледь око не луснуло», а коли грала голосом і виводила неймовірні переливи, то заявила «А це мене вкусила Тіна Кароль».

Зірка постійно заохочувала прихильників танцювати. Коли глядачі сиділи у своїх кріслах під запальні хіти, вона не витримала: «Якщо не будете танцювати, нашлю на вас «прокляття Полякової» - целюліт».

Окремо треба відзначити балет Полякової – крім прекрасних, харизматичних дівчат, на сцену вийшли і чоловіки, серед яких були і двоє учасників «Танців з зірками»: це колишній танцювальний партнер Полякової - Степан Місюрка та фіналіст танцювального шоу, партнер Лесі Нікітюк - Макс Єжов. Хлопці додали шоу свою шалену чоловічу енергетику та пристрасть. Перед одним із номерів зірка станцювала пристрасне танго в образі тореадора, а роль биків виконали чоловіки балету.

На глядачів шоу також чекали спецефекти: спочатку на прихильників зі стелі падали величезні жовто-зелені кулі, а потім – срібні блискітки. Протягом концерту периметр сцени осяювали вогняні фонтани, а в фіналі Полякова взяла димовий пістолет і почала розпилювати дим у бік фанів.

Співачка завершила концерт представленням музикантів і балету та словами вдячності.

Зазначимо, що Полякова вже тривалий час зачаровує своїх прихильників не тільки довжиною ніг, а й широким діапазоном голосу. Насправді Полякова має диплом оперної співачки та здатна брати три октави, що є приємним доповненням до зовнішності цієї суперблондинки.

Світлана Несчетна, «Главком»