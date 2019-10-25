Концерт володарів стипендії ім. Володимира Стаховського відбудеться в Одесі



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У музичной школі №4 відбудеться концерт володарів стипендії ім. Володимира Стаховського

28 жовтня 2019 року о 16:00 в комунальному позашкільному навчальному закладі «Дитяча музична школа №4 м. Одеси» відбудеться концерт володарів стипендії ім. Володимира Стаховського.

Концерт проводиться за ініціативою керівництва ДМШ №4 на вшанування пам'яті багаторічного директора школи, відомого педагога та музиканта Володимира Даниловича Стаховського, а також з метою заохочення найкращих учнів закладу, лауреатів багатьох міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсів.

У концерті візьме участь 21 володар стипендії, з них 2 - володарі Гран-прі. Серед учасників концерту - лауреати І міжнародного конкурсу «Talents of the world» (червень 2019 р.), стипендіати Одеської міської ради та Одеської обласної ради.

Концерт та нагородження проходить раз в рік з 2017-го року за ініціативи народної артистки України, професора ОНМА ім. А.В. Нежданової, доньки В. Д. Стаховського - Олени Володимирівни та адміністрації Дитячої музичної школи №4 м. Одеси.

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