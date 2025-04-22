«Радіо Промінь» святкує ювілей: історія створення

У 2017 році радіостанція увійшла до складу «Суспільного мовлення»

«Промінь» вперше вийшов в ефір в 1965 році

Сьогодні, 22 квітня, «Радіо Промінь» виповнюється 60 років. Про це повідомляє «Главком».

Вперше радіостанція «Промінь» вийшла в ефір в 1965 році. Вона була створена з акцентом на культуру, молодь, музику.

«З метою покращення республіканського радіомовлення та кращого задоволення запиту слухачів наказом Державного комітету Ради міністрів УРСР з радіомовлення і телебачення було організовано інформаційно-музичну радіопрограму «Промінь», – йшлося в указі.

У радянський період «Промінь» поєднував молодіжні передачі, розважальний та культурний контент і звісно музику. Після проголошення незалежності України він став ще вільнішим у тематиці, активно підтримував українську мову та культуру.

У 2017 році після реформування державного мовлення «Промінь» увійшов до складу «Суспільного мовлення» як радіопрограма «UA:Радіо Промінь».

Нині «Промінь» – це не лише радіостанція, а мультимедійна платформа, де можна слухати сучасну українську музику в діапазоні ефірного мовлення (ФМ/УКХ), а також дивитися програми подкасти та шоу через інтернет.

Протягом дня лунатиме спецефір «Промінь на зв’язку», присвячений Силам оборони України, завдяки яким «Радіо Промінь» продовжує звучати.

В ефірі з’являться артисти, які стали військовими, волонтери, громадські діячі, спортсмени — всі, хто сьогодні захищає та підтримує нашу країну: Владислав Гераскевич, Мирослав Кувалдін, Вахтанг Кебуладзе, Тата Кеплер, Марія Бурмака, Саша Чемеров, Сергій Колос, Роман Бахарєв, Олександр Монзолевський та Соня Сотник.

Нагадаємо, Миколу Чернотицького було переобрано новим головою правління «Суспільного». Цю посаду він обійматиме наступні чотири роки.

За кандидата проголосували 10 з 16 членів Наглядової ради. Чернотицький є чинним головою правління «Суспільного» з 2021 року.

До слова, через фінансові виклики українська редакція «Радіо Свобода» оголосила, що скорочує мовлення.