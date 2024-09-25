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В Узбекистані вчителька побила учня за прохання вести урок російською

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Узбекистані вчителька побила учня за прохання вести урок російською
Місцева влада повідомила, що вчительку запросили на роботу до школи з випробувальним терміном, інцидент стався в її перший робочий день
фото: скриншот відео

Дитина пожалілася батькам, проте від вчительки вони почули, що «Узбекистан – це країна для узбеків, а решта нехай їде»

В Узбекистані вчителька російської мови побила учня за прохання вести урок російською. Про це повідомляє Nuz.uz із посиланням на дитячого омбудсмена країни.

Інцидент стався 23 вересня під час уроку російської мови у шостого класу в одній із шкіл Ташкента. На відео помітно, як жінка підходить до школяра, хапає його за сорочку і силоміць висмикує з-за парти, штовхає до дошки та б'є по обличчю. Весь цей час між ними відбувається діалог на підвищених тонах.

Як додало Nuz, за підсумками інциденту класна керівниця вимагала від дитини публічно вибачитися перед учителькою, за те, що вона побила його. 

Дитина все розповіла батькам, проте замість вибачень від вчительки вони почули, що «Узбекистан – це країна для узбеків, а решта нехай їде». Пізніше батьки звернулися до поліції. Місцева влада повідомила, що вчительку запросили на роботу до школи з випробувальним терміном, інцидент стався в її перший робочий день.

Представники уповноваженої з прав дітей додали, що МВС та міністерство дошкільної та шкільної освіти проводять перевірку інциденту, а обмудсмен взяла ситуацію під контроль.

До слова, у трьох містах Фінляндії хочуть закрити фінсько-російську Школу Східної Фінляндії через нібито потенційну загрозу національній безпеці. 

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Теги: місцева влада Узбекистан жінка батьки влада відео мова

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