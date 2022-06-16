Популярний український актор переніс надскладну операцію на серці

Всього лише за ніч родина народного артиста України Олексія Вертинського зібрала гроші на лікування актора. Про це повідомила дочка Вертинського Ксенія у Facebook.

Зазначимо, що Вертинський переніс складну операцію на серці, але йому потрібне ще одне хірургічне втручання.

Про те, що в актора проблеми зі здоров'ям, повідомив Молодий театр: «Наша театральна сім'я звертається до вас з проханням про допомогу. Наш дорогий друг та ваш улюблений актор Олексій Вертинський переніс складну операцію на серці та готується до наступної. Сім'я актора потребує фінансової підтримки. Вдячні за будь-яку допомогу».

Подібне повідомленні з проханням про допомогу для артиста публікувала і дочка Вертинського, а на ранок вже мала на руках необхідну суму.

«Закриваю збір. Люди, ви неймовірні. За ніч ми зібрали достатньо коштів на все необхідне. Якби могла обійняти кожного, то зробила би це. Буду тримати всіх в курсі. Плачу від захвату. Дякуємо дуже», – написала Ксенія.

Олексій Вертинський – Народний артист України (2015), Лауреат Премії «Київська пектораль» (1999, 2014), Кавалер Ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2021).

Нагадаємо, актор та телеведучий Анатолій Гнатюк відвідав наших воїнів під Донецьком. Він підтримав бійців концертом, на відео потрапив фрагмент виступу, де він співає легендарну «Смереку».