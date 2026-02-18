«Я громадянин світу». Актор «Дизель шоу» заявив, що не може назвати себе українцем

Євген Сморигін переїхав з Білорусі до України ще у 2006 році

Актор студії «Дизель Шоу» Євген Сморигін прокоментував своє українське громадянство та заявив, що не може вважати себе українцем. Про це артист розповів у інтерв’ю Славі Дьоміну, повідомляє «Главком».

Євген Сморигін громадянин Білорусі, але він вже отримав громадянство України. Водночас артист вважає, що він не може назвати себе українцем. «У мене є громадянство України, але я не можу сказати, що я – українець», – зізнався Сморигін.

За словами Євген Сморигіна, він не відносить себе до жодної з національностей. «Я – не білорус. Скоріш за все, я – громадянин світу. Я себе не відношу до ніякої національності, нації. Слава богу, тут. Де моя родина, діти, жінка – ось вони українці, і я з ними», – зауважив актор.

Актор розповів, що він переїхав до України з Білорусі у 2006 році. Євген Сморигін відомий в Україні участю в проєкті «Дизель Шоу». Наразі актор живе у Києві разом із дружиною та трьома дітьми.

Раніше «Главком» писав про те, як Євген Сморигін склав іспит з української мови, щоб отримати громадянство України. Євген Сморігін вчив українську мову і під час роботи, і для роботи та заявлів, що хоче досягти такого рівня, щоб вільно розмовляти. «Я хочу отримати українське громадянство, тому що тут моя родина, тут мої діти, тут моя дружина-українка. І тому я вважаю, що я повинен бути українцем», – заявляв Сморигін.

