Військовий та актор пояснив, як ЗСУ використовують російську мову проти ворога

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Актор-воїн Олександр Зарубей пояснив роль мови на фронті
Актор поділився історією, як ЗСУ взяли окупантів у полон завдяки знанням російської мови

Російська мова теж є зброєю на фронті. Тому українські військові застосовують у боротьбі з ворогом його ж мову. Про це розповів актор та військовий Олександр Зарубей в інтерв’ю Oboz.ua, пише «Главком».

Олександр Зарубей розповів про один випадок на фронті, коли окупанти потрапили в полон, переплутавши українських військових зі своїми солдатами. «На моєму напрямку один із командирів виявився з Луганщини. Він розповів показовий випадок. Сиділи вони якось у підвалі напівзруйнованого будинку в якомусь населеному пункті. І раптом – голоси. Російська мова. Заблукало троє російських розвідників», – розповів військовий.

За словами актора, окупанти прийняли ЗСУ за своїх через російську мову. «Заходять до підвалу, кидають: «Привіт, пацани!» – абсолютно впевнені, що перед ними свої. А наші – так само спокійно, тією ж мовою: «Та заходьте, сідайте, чаю поп’ємо». І ті сідають. А через кілька хвилин уже розуміють, що вони в полоні», – сказав Олександр Зарубей.

Тож за словами військового, мова дійсно має важливу роль на фронті. «Ми досконало знаємо мову ворога – можемо цим користуватися. А вони – не мають такої можливості. У цій війні російська мова – теж зброя», – додав Зарубей.

Олександр Зарубей підписав контракт із ЗСУ в 2024 році. До цього він півтора року не міг мобілізуватися. Коли в актора не вдавалося мобілізуватися, він долучився до тероборони у Києві на початку повномасштабного вторгнення. Олександр Зарубей народився на Луганщині  та переїхав до Києва 20 років тому. Олександр Зарубей відомий за роллю у фільмі «Кіборги» про про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі. Також серед робіт актора такі стрічки, як «Я – надія», «Життя на трьох», «Фортеця», «Тиха Нава», «Живий» тощо.

