Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Кіноакадемія внесла зміни до «Золотої Дзиґи» після скандалу з актором Костянтином Темляком

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Костянтин Темляк відмовився від нагороди кінопремії «Золота дзиґа»
фото з відкритих джерел

Актор Костянтин Темляк отримав отримав «Золоту дзиґу» попри звинувачення у насиллі

Українська кіноакадемія прийняла рішення внести зміни для учасників премії «Золота Дзиґа» після скандалу з домашнім насиллям навколо автора Костянтина Темляка. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення юридичної компанії Міллер.

За даними юридичної компанії, яка представляє інтереси постраждалої Анастасії Чорнобай, Українська кіноакадемія внесла зміни до регламенту премії «Золота Дзиґа». Відомо, що в оновленому регламенті з’явився пункт 3.10. Він передбачає заборону та припинення участі номінантів у конкурсі, якщо в їхніх діях були ознаки репутаційних ризиків або порушень етичних норм.

Зі зверненням відреагувати на те, що актора Костянтина Темляка було спочатку номіновано та нагороджено «Золотою Дзигою» до Української академії звернулися адвокати ексдівчини актора.

«У 2025-му ми публічно звернулися до Кіноакадемії з питанням: чи може людина, яку звинувачують у насильстві, залишатися номінантом найпрестижнішої національної премії? Для нас це було принципове питання, адже це не перший кейс насильства в мистецькому середовищі України. Відповідь прозвучала через зміну правил», – розповіли в компанії.

Торік навколо українського актора Театру на Подолі Костянтина Темляка розгорівся публічний скандал. Колишня дівчина актора фотографка Анастасія Соловйова (Чорнобай) звинуватила його в домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої. Дівчина заявила, що протягом чотирьох років актор застосовував до неї фізичне та психологічне насильство. За її словами, він підіймав на неї руку, контролював, звинувачував у зрадах та шантажував самогубством. Дівчина стверджує, що мусила дотримуватися жорстких правил, які обмежували її спілкування, зовнішній вигляд та особистий простір.

Згодом правоохоронці почали розслідування за звинуваченнями проти актора Костянтина Темляка. Справу класифіковано як домашнє насильство.

Нагадаємо, що актор Костянтин Темляк отримав «Золоту дзиґу». Актор отримав відзнаку за роль у фільмі «БожеВільні» попри звинувачення, висунуті його колишньою дівчиною. Українська кіноакадемія зауважила, що нагорода присуджена виключно за акторську роботу й не є виправданням його особистих вчинків.

Однак Костянтин Темляк вирішив відмовитися від отримання нагороди кінопремії «Золота дзиґа». За словами Темляка, він вирішив добровільно відмовитися від кінопремії через «ситуацію» довкола нього, що «вимагає розв’язання в особистому та юридичному порядку».

Читайте також:

Теги: домашнє насильство актор премія шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Актор студії «Квартал 95» Юрій Ткач показав крижане занурення
Юрій Ткач показав, хто був його підтримкою під час занурення у воду
7 сiчня, 09:12
Українські зірки поділилися у соцмережах, як вони відсвяткували Водохреще
Українські зірки показали, як вони відсвяткували Водохреще 2026 (фото)
6 сiчня, 21:45
Документальний фільм Чернова про війну в Україні претендує на відзнаку американських режисерів
Документалка Чернова «2000 метрів до Андріївки» номінована на премію Гільдії режисерів США
8 сiчня, 14:59
Фільм «2000 метрів до Андріївки» увійшов до лонглиста кінопремії BAFTA-2026
Стрічка «2000 метрів до Андріївки» увійшла до списку номінантів премії BAFTA-2026
9 сiчня, 21:11
Микита Джигурда потрапив до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України
Мінкульт оприлюднив «чорний список», який поповнили 11 росіян
12 сiчня, 15:06
Valeriya Force запідозрили у співпраці з росіянином
Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином
16 сiчня, 20:38
Серед гостей премії «Ґреммі» була співачка Леді Гага
Найвідвертіші образи «Ґреммі-2026». Які сукні одягли голлівудські співачки
2 лютого, 12:02
Іво Бобул дав поради деяким українським співакам
Монатік, Dzidzio, Білик. Іво Бобул розкритикував творчість українських артистів
3 лютого, 10:56
Співачка Тіна Кароль вибачилася за недоречне відео
«Вийшов такий мем»: Тіна Кароль вибачилася за скандальну пісню (відео)
20 сiчня, 18:45

Шоу-біз

Кіноакадемія внесла зміни до «Золотої Дзиґи» після скандалу з актором Костянтином Темляком
Кіноакадемія внесла зміни до «Золотої Дзиґи» після скандалу з актором Костянтином Темляком
Еротично-історичний трилер з Дантесом та зомбі-апокаліпсис в нічному клубі. Головні кінопрем'єри тижня
Еротично-історичний трилер з Дантесом та зомбі-апокаліпсис в нічному клубі. Головні кінопрем'єри тижня
Зірка серіалу «Суто англійські вбивства» померла у віці 104 років
Зірка серіалу «Суто англійські вбивства» померла у віці 104 років
Болгарія відмовила в участі у відборі на Євробачення прихильниці Кіркорова
Болгарія відмовила в участі у відборі на Євробачення прихильниці Кіркорова
У Гамбурзькій опері пройшла вистава, яка висміює Трампа
У Гамбурзькій опері пройшла вистава, яка висміює Трампа
«Я закохався в цю зброю». Зірка фільму «Ти – космос» розповів про своє захоплення
«Я закохався в цю зброю». Зірка фільму «Ти – космос» розповів про своє захоплення

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua