Кіноакадемія внесла зміни до «Золотої Дзиґи» після скандалу з актором Костянтином Темляком

Актор Костянтин Темляк отримав отримав «Золоту дзиґу» попри звинувачення у насиллі

Українська кіноакадемія прийняла рішення внести зміни для учасників премії «Золота Дзиґа» після скандалу з домашнім насиллям навколо автора Костянтина Темляка. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення юридичної компанії Міллер.

За даними юридичної компанії, яка представляє інтереси постраждалої Анастасії Чорнобай, Українська кіноакадемія внесла зміни до регламенту премії «Золота Дзиґа». Відомо, що в оновленому регламенті з’явився пункт 3.10. Він передбачає заборону та припинення участі номінантів у конкурсі, якщо в їхніх діях були ознаки репутаційних ризиків або порушень етичних норм.

Зі зверненням відреагувати на те, що актора Костянтина Темляка було спочатку номіновано та нагороджено «Золотою Дзигою» до Української академії звернулися адвокати ексдівчини актора.

«У 2025-му ми публічно звернулися до Кіноакадемії з питанням: чи може людина, яку звинувачують у насильстві, залишатися номінантом найпрестижнішої національної премії? Для нас це було принципове питання, адже це не перший кейс насильства в мистецькому середовищі України. Відповідь прозвучала через зміну правил», – розповіли в компанії.

Торік навколо українського актора Театру на Подолі Костянтина Темляка розгорівся публічний скандал. Колишня дівчина актора фотографка Анастасія Соловйова (Чорнобай) звинуватила його в домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої. Дівчина заявила, що протягом чотирьох років актор застосовував до неї фізичне та психологічне насильство. За її словами, він підіймав на неї руку, контролював, звинувачував у зрадах та шантажував самогубством. Дівчина стверджує, що мусила дотримуватися жорстких правил, які обмежували її спілкування, зовнішній вигляд та особистий простір.

Згодом правоохоронці почали розслідування за звинуваченнями проти актора Костянтина Темляка. Справу класифіковано як домашнє насильство.

Нагадаємо, що актор Костянтин Темляк отримав «Золоту дзиґу». Актор отримав відзнаку за роль у фільмі «БожеВільні» попри звинувачення, висунуті його колишньою дівчиною. Українська кіноакадемія зауважила, що нагорода присуджена виключно за акторську роботу й не є виправданням його особистих вчинків.

Однак Костянтин Темляк вирішив відмовитися від отримання нагороди кінопремії «Золота дзиґа». За словами Темляка, він вирішив добровільно відмовитися від кінопремії через «ситуацію» довкола нього, що «вимагає розв’язання в особистому та юридичному порядку».