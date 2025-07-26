Ювілей Шевченківської премії: Зеленський розширив перелік номінацій

Президент України підписав укази до 65-річчя Шевченківської премії

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №552/2025 та №553/2025, присвячені 65-річчю заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка. Цими документами відзначається важлива роль премії у розвитку української культури та мистецтва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази президента.

Згідно з указом №552/2025, Кабінет Міністрів України має розробити та затвердити план заходів до 65-річчя Шевченківської премії, зокрема мова йде про урочисту церемонію вручення Національної премії, підготовка та видання енциклопедичного довідника «Шевченківські лауреати: 1962–2026» та альбому творів художників-лауреатів. Також буде створений виставковий проєкт у Національному музеї Тараса Шевченка та Шевченківському національному заповіднику в Каневі.

Згідно з указом також будуть виготовлені та введені в обіг ювілейна монета та поштова марка до 65-річчя премії.

Указ №553/2025 вносить зміни до Положення про Національну премію, значно розширюючи перелік номінацій. Відтепер щорічно присуджуватиметься до тринадцяти Національних премій за напрямками:

Проза

Поезія

Літературознавство і мистецтвознавство

Публіцистика і журналістика

Музичне мистецтво

Концертно-виконавське мистецтво

Театральне мистецтво

Кіномистецтво

Візуальні мистецтва

Фотомистецтво

Декоративно-прикладне мистецтво

Дизайн (за видами, визначеними Комітетом премії)

Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів

Це рішення було ухвалено після численних дискусій з метою розширення кола тих, хто заслуговує на відзнаку. Зокрема, додано фотомистецтво, щоб підтримати фотографію, особливо в умовах війни. Також включено кураторську справу та сферу дизайну, яка охоплює, наприклад, український шрифтовий та графічний дизайн. Крім того, відбулося розширення літературної та музичної номінацій.

Премія присуджуватиметься творцям нових оригінальних творів, опублікованих (випущених у світ) протягом останніх п'яти років (але не пізніше як за пів року до висунення). Для творчого кураторства культурно-мистецьких проєктів висувається безпосередній автор проєкту, реалізованого як змістовне і цілісне культурне явище протягом останніх п'яти років. Важливо, що монографічні наукові дослідження, підручники, посібники та альбоми-каталоги не можуть бути висунуті на здобуття премії.

Нагадаємо, 9 березня, президент України Володимир Зеленський підписав указ № 155/2025 про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка 2025.