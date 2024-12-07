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Хто очолив Центр інформбезпеки? Мінкульт спровокував скандал кадровим призначенням

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Хто очолив Центр інформбезпеки? Мінкульт спровокував скандал кадровим призначенням
Колишня дружина Бикова – політтехнологиня, яка просувала «русскій мір», а сам він підтримував «мирний план Медведчука»
фото з відкритих джерел

Коментатори у соцмережі звинувачують Сергія Бикова та його колишню дружину у роботі на Медведчука

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України перейменувало державну установу «Науковий центр розвитку туризму» на «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки». А керівником центру призначили політичного консультанта, комунікаційника Сергія Бикова. Про це йдеться в наказі відомства № 884.

Хто такий Сергій Биков

Сергій Биков – політолог та політичний консультант, який був керівником Інституту публічної політики та консалтингу «Інполіт». Члени Інституту неодноразово презентували сумнівні соціологічні дані, а також регулярно фігурували у піарних статтях про різних політиків.

Биков називав Революцію гідності «державним переворотом». Також, як йдеться у статті «Детектор медіа», він брав участь у розробці «нової конституції» Юлії Тимошенко та підтримував «мирний план Медведчука». 

У 2020 році Биков на волонтерських засадах був консультантом з питань комунікацій Офісу президента. До листопада 2024 року Сергій Биков працював комунікаційником Міністерства молоді та спорту.

Партнерка Бикова

Хто очолив Центр інформбезпеки? Мінкульт спровокував скандал кадровим призначенням фото 1

Колишня дружина Бикова Анне Голембіовська – політтехнологиня, яка просувала «русскій мір», потім Шарія, а зараз заявила, що нібито шкодує, що ставилася «нейтрально негативно» до Росії замість того, щоб бути «максимально негативною».

«Детектор медіа» нагадує, що в Україні вона була внесена до бази «Миротворець», але це не завадило їй влаштуватися журналісткою в медіа Delfi, яке працює в Латвії, Литві й Естонії та має проєвропейську позицію.

У її профайлі в базі «Миротворець» сказано, що у 2010-2012 роках Анне Голембіовська працювала в апараті Верховної Ради під керівництвом депутата-регіонала Вадима Колесніченка, головно «борця за права російськомовних в Україні» й одного з авторів мовного закону Ківалова-Колесніченка, який фактично дозволяв ігнорувати державну мову в регіонах. Згодом закон визнали неконституційним, а самого Колесніченка у 2014 році в Україні оголосили в розшук за те, що він агітував за участь у так званому референдумі про приєднання Криму до Росії.

У 2012 році «Главком» писав про протести руху Femen в Україні. Зокрема про те, як Голембіовська збиралася захищати Колесніченка після нападу на нього активістки цього руху.

Також вона очолювала Київську молодіжну організацію російських співвітчизників (КМОРС) «Російський молодіжний центр Києва». Саме ця організація проводила різні круглі столи та «школи молодих російськомовних лідерів в Україні», які відбувалися під патронатом організацій, які, власне, очолював Колесніченко.

А також семінари «Двуязычие на Украине. Как защитить родной язык» у Києві, Львові й Одесі та презентацію збірки архівних документів «Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. 1939-1945», яку розміщено на сайті Федерального архівного агентства Російської Федерації.

Другим чоловіком Анне Бикової з 2018 року є Михайло Железняк, який очолював Київську, Луганську та Черкаську організації Партії Шарія.

За інформацією Bihus.info, Бикова та Железняк координували просування Партії Шарія різними політичними коментаторами та так званими експертами в ефірах низки українських телеканалів, зокрема медведчуківських «112 Україна», ZIK, NewsOne, мураєвського «Наш» і навіть Прямого, 5-го каналу і каналу «Київ».

Анне Голембіовська та Сергій Биков
Анне Голембіовська та Сергій Биков
фото з відкритих джерел

Розлучилася пара зі скандалом. Згодом Бикова звинуватили в побитті своєї колишньої дружини.

У документі зазначено, що 2 червня 2019 року Биков спочатку вдарив її кулаком в ніс, а коли вона намагалася втекти, він наздогнав її і потягнув за волосся, через що жінка впала на коліна і отримала закритий перелом. Побиття відбувалося біля дверей під'їзду. Після інциденту у Бикової зареєстрували ряд тілесних підтверджень, зокрема синці, закритий перелом надколінка і ерозію очної рогівки (ексчоловік сильно вдарив її у ліве око).

Сам Биков це заперечив.

Реакція на призначення

Політичний експерт аналітичного центру Democracy House Анатолій Октисюк назвав це призначення «лютим трешаком».

«Серий Биков нормальний пацан, тільки не в ті двері заходив до 2019 року... А якщо чесно, ви що там, з глузду поїхали? Чи це ви так план стійкості Зеленського впроваджуєте? Центр страткомунікацій від Мінкульту очолив політконсультант, який підтримував Медведчука», – йдеться в повідомленні.

Він нагадав, що Биков називав Революцію Гідності «державним переворотом», а також наголошував, що замість співпраці з ЄС та НАТО Україні потрібно втілювати «мирний план Медведчука».

А його колишню дружину часто запрошували у якості експертів в ефіри проросійських телеканалів.

Хто очолив Центр інформбезпеки? Мінкульт спровокував скандал кадровим призначенням фото 2

Під постом у Facebook шеф-редакторки «Детектор медіа» Наталії Лигачової зібралось теж чимало негативних коментарів.

Хто очолив Центр інформбезпеки? Мінкульт спровокував скандал кадровим призначенням фото 3
Хто очолив Центр інформбезпеки? Мінкульт спровокував скандал кадровим призначенням фото 4

До слова, Міністерство юстиції України 5 липня подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Теги: Кабмін росія Мінкульт пропаганда

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