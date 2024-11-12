Сирський провів зустріч із волонтером Стерненком після скандалу

Зустріч відбулася після нещодавнього інциденту із Стерненком, який звинувачував Сирського у переслідуванні

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський зустрівся з волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим, засновницею благодійного фонду Dignitas Любов'ю Шипович та правозахисницею і співзасновницею ГО «Принцип» Любов'ю Галан. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Під час зустрічі головком разом з представниками громадськості обговорив низку питань, які є нагальними для життєдіяльності Сил оборони України. Починаючи від технологічних інновацій, що впроваджуються у військах, до поточних проблем консолідації суспільства довкола армії.

«Учасники розмови погодилися, що такі зустрічі є корисними, з огляду на можливість конструктивної дискусії. Така практика надалі сприятиме нівелюванню деструктивного впливу противника на особовий склад та українське суспільство», – йдеться в повідомленні.

Примітно, що зустріч відбулася після нещодавнього інциденту зі Стерненком, який звинувачував Сирського у переслідуванні.

Нагадаємо, волонтера Сергія Стерненка було оголошено в розшук, оскільки блогер нібито не з'явився по повістці до військкомату. За словами Стерненка, ще в травні при оновленні даних у «Резерв+» він вказав свою адресу у Києві, але туди з військкомату будь-які запити нібито не надходили. Також волонтер стверджує, що повістка не надходила ані за пропискою, ані за місцем фактичного мешкання.

Згодом Одеський обласний ТЦК зазначив, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК. Пізніше Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у переслідуванні. Він зауважив, що це сталося через вимогу провести реформи в армії.

До слова, Сухопутні війська ЗСУ заявили, що мобілізація конкретних людей здійснюється за рішенням безпосередньо військкоматів.