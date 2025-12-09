Головна Скотч Шоу-біз
Туберкульозний менінгіт. Що відомо про хворобу, через яку помер фронтмен гурту Adam

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Михайло Клименко хворів на туберкульозний менінгіт, з яким він боровся протягом двох місяців
Співак Михайло Клименко хворів на туберкульозний менінгіт

7 грудня на 39 році пішов з життя український музикант, засновник і фронтмен гурту Adam Михайло Клименко. Тривалий час артист боровся зі складною хворобою – туберкульозним менінгітом, з яким він боровся протягом двох місяців. Співак перебував в комі та не вийшов з неї. Про це пише «Главком».

Що відомо про туберкульозний менінгіт

Туберкульозний менінгіт є найскладнішим проявом туберкульозу. За даними довідника MSD Manual, ця хвороба викликається бактерією Mycobacterium tuberculosis, коли вона дістається легень людини або інших частин тіла чи органів до менінгеальних оболонок. Це захисні мембрани, що вкривають головний і спинний мозок. Зазначається, що туберкульозний менінгіт, у порівнянні зі звичайним менінгітом (вірусним або бактеріальним), розвивається повільно. При складних стадіях ця хвороба може призвести до важких ускладнень.

Якими є симптоми та етапи хвороби туберкульозного менінгіту

За даними Центру Громадського здоров'я України, туберкульозний менінгіт може проявлятися у кілька фаз. Перша фаза – є прихованим періодом хвороби та називається продромальною. Йдеться про проміжок часу два-три тижні, коли у хворого можуть проявлятися такі симптоми, як головний біль, температура та зміна свідомості. 

Наступна фаза хвороби складніша. Серед симптомів – блювота, тривалий головний біль, загальмованість, сплутаність свідомості. Якщо ж пацієнту неправильно діагностували туберкульозний менінгіт і він не здійснює потрібного лікування, наступає третя фаза. На цьому етапі хвороби людина впадає у кому, з'являються судоми, можливі слабкість або параліч тіла. Терапія туберкульозного менінгіту триває протягом 10-12 місяців. Інтенсивна фаза сягає двох місяців.

Що може допомогти розвитку туберкульозного менінгіту

У МОЗ радять вчасно почати лікування, адже саме рання терапія дає шанси на одужання. Варто почати лікування до стану, коли пацієнт зіштовхнеться з порушенням свідомості. У МОЗ повідомляється, що ця хвороба в Україні є рідкістю. Щоб себе захистити та випередити можливу хворобу, варто проходити вакцинацію від туберкульозу та робити раз на рік робити рентген легень. Лікарі радять також слідкувати за своїм імунітетом.

Раніше «Главком» писав про те, що виконавець українського суперхіта «Повільно» впав в кому. На сторінці в Instagram його дружина Олександра поділилася тривожними новинами й показала фото Михайла в комі на лікарняному ліжку. Зазначається, що Клименко хворіє на туберкульозний менінгіт. Після тривалого лікування та перебування в реанімації він перебуває в комі.

Михайло Клименко помер 7 грудня 2025 року, про це повідомили на офіційній сторінці гурту Adam. «На жаль, сьогодні вранці добре серце Міші зупинилося. Інформація щодо прощання з Мішею буде згодом», – йшлося у повідомленні. З листопада перебував у комі через тяжку хворобу – туберкульозний менінгіт.

Повідомлялося, що прощання з лідером гурту Adam Михайлом Клименком відбудеться сьогодні, 9 грудня, о 10:00 в Національній філармонії України. Служба в церкві та прощання на кладовищі відбудеться о 13:00 в селі Луб'янка на Київщині.

