«Бац – і ручка відпала». Заступник Кличка порівняв метро зі старими дверима

Заступник Кличка пояснив, чому поламалося метро

Шукати винних в поламці метро на ділянці між станціями «Либідська» – «Деміївська» не потрібно, адже воно щодня експлуатується. Про це заявив перший заступник Кличка Микола Поворозник в інтерв'ю «Економічній правді».

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Заступник Кличка, коментуючи закриття ділянки «Либідська» – «Деміївська», навів аналогію про старі двері.

«Це як двері – тринадцять років вони відчинялися, а в один день виходиш, бац – і ручка відпала», – пояснює він.

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Поворозник каже, у будь-якій ситуації є відповідальність за те, що сталося, однак, за його словами, в поломці метро «не потрібно призначати винуватого».

«Досудове розслідування (за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро – «Главком») до чогось прийде. Не хочу все валити на попередників, але проблема була закладена ще під час будівництва: двадцять метрів тунелю були зроблені вручну. Це моя думка. Якщо вина буде доведена, будуть ухвалюватися відповідні кадрові рішення. Як щодо керівника метрополітену, так і щодо керівника департаменту», – зауважив заступник Кличка.

Як зазначив посадовець, робота з тріщинами в тюбінгах тривала постійно, а перед закриттям ділянки «Либідська» – «Деміївська» вирішили підсилювати тунель всередині, встановити маяки, проте нічого не вийшло.

«Вода не є проблемою для метро, там стоять відвідні насоси для відкачки, а пісок – це вже абразивні речі. Під час руху потяга йде вібрація, пісок починає руйнувати безпосередньо тунель. Коли ситуація не загрозлива, коли йде вода, її відкачують і проблеми нема. Коли пішов пісок, це стало величезною проблемою», – каже Поворозник.

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Зазначимо, у поточному році бюджетні витрати на метрополітен Києва склали понад 41 млн грн, в той час, як минулого року вони становили понад 273 млн.

У 2011 році на утримання та розвиток київського метрополітену у бюджеті міста передбачили 22,9 млн грн. Наступного року витрати зросли до 41,8 млн грн (+82,5%). У 2013 році витрати на столичний метрополітен знову зросли – до 363,6 млн грн (+769,9%), а у 2014 році скоротилися на 82,1% (до 65 млн грн). У 2015 році вони зросли до 151,8 млн грн (+133,5%).

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації.

Як повідомлялося, на ділянці столичного метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту. Зазначається, що рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

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За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Також говорили про закриття перегону між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка». Проте згодом виявилося, що його не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.