Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Штаби НАТО та секретні заводи». Пропагандисти виправдали удари по мирних українцях

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Штаби НАТО та секретні заводи». Пропагандисти виправдали удари по мирних українцях
Пропагандисти заявили, що вразили чергові «штаби НАТО»
Фото: Віталій Кличко/Facebook

Публікація росіян базується на словах «небайдужих дітлахів»

У ніч проти 13 грудня у Києві пролунала серія потужних вибухів – постраждали житловий будинок та дитяча лікарня. Російські пропагандисти почали виправдовувати удари по мирних українцях і заявили, що нібито вразили «штаби НАТО та секретні заводи».

У російських ЗМІ пишуть, що у столичних лісових масивах Дарницького та Голосіївського районів нібито розташовані переобладнані під військові центри університети та заводи. Більше того, росіяни заявили, що всі вони з’єднані між собою «мережею бункерів та тунелів», що утворює великий «командно-штабний і транспортний коридор НАТО».

3 фото
На весь екран

Також росіяни публікують таку інформацію, посилаючись на слова «небайдужих дітлахів». Вони нібито розповіли, що до польського міста Жешув привезли близько 60 чоловік з України, які розмовляли англійською, французькою, іспанською та німецькою мовами.

А от як виглядають, на думку російських пропагандистів «штаби НАТО, секретні заводи, центри прийняття рішень та бункери з тунелями»:

«Штаби НАТО та секретні заводи». Пропагандисти виправдали удари по мирних українцях фото 1
«Штаби НАТО та секретні заводи». Пропагандисти виправдали удари по мирних українцях фото 2
«Штаби НАТО та секретні заводи». Пропагандисти виправдали удари по мирних українцях фото 3
Фото: Yan Dobronosov/Facebook
Фото: Yan Dobronosov/Facebook

Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після яких у місті було оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці. ЗСУ назвали тип ракет, якими окупанти вночі вдарили по Києву.

У Дніпровському районі унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на шостому поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало вісім автівок. До того ж, в одній із дитячих лікарень повибивало вікна та пошкодило центральний вхід до закладу.

У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано. Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.

Теги: лікарня росіяни Київ будинок пропагандист

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники потребують якомога більше дронів
Вірити в ЗСУ вже недостатньо, треба армії допомогати
8 грудня, 17:00
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Нетаньяху: Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Гази
7 грудня, 00:20
Ташева обіцяє притягнути до відповідальності Фаріон
Фаріон опублікувала скріншот листа кримського студента: Ташева гостро відреагувала
13 листопада, 14:13
Енергетики проводять роботи з відновлення електропостачання столиці
Через обстріл центр Києва лишився без світла
25 листопада, 08:34
У центрі Києва з’явилася перша Ханукія
У центрі Києва з’явилася перша Ханукія
1 грудня, 18:55
«Київводоканал» надіслав автоцистерну з питною водоюі
У Києві черговий потоп: сталася нова аварія на водогоні (фото, відео)
2 грудня, 08:34
Дарницький міст у Києві перетворився на ковзанку
Дарницький міст у Києві перетворився на ковзанку
3 грудня, 00:45
Водіїв просять не виїжджати без особливої необхідності, а також заздалегідь планувати свій час та маршрут
Київ зупинився у заторах через сніг (фото)
8 грудня, 09:43
У метро сталася розгерметизація
Потоп у столичному метро (відео)
8 грудня, 14:24

Соціум

«Штаби НАТО та секретні заводи». Пропагандисти виправдали удари по мирних українцях
«Штаби НАТО та секретні заводи». Пропагандисти виправдали удари по мирних українцях
США пропонують Україні змінити тактику після невдалого контрнаступу
США пропонують Україні змінити тактику після невдалого контрнаступу
Кількість росіян, які підтримують війну в Україні, скоротилась до мінімуму
Кількість росіян, які підтримують війну в Україні, скоротилась до мінімуму
У Польщі зросте соцдопомога для деяких категорій біженців з України
У Польщі зросте соцдопомога для деяких категорій біженців з України
Уряд Британії розповів, скільки ще людей хоче мобілізувати Путін
Уряд Британії розповів, скільки ще людей хоче мобілізувати Путін
Розвідка США назвала втрати російської армії
Розвідка США назвала втрати російської армії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
У Києві рятувальники долають наслідки ворожої атаки (фото)
28K
Квартира в Києві за копійки. Безугла потрапила в скандал з декларацією
26K
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
23K
Кібератака на «Київстар». Lifecell та Vodafone звернулися до клієнтів
14K
Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни
14K
Уряд Британії розповів, скільки ще людей хоче мобілізувати Путін

Новини

Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:56
Атака на Київ, зустріч Зеленського та Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 04:40
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37
Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Вчора, 14:26
Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua