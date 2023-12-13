«Штаби НАТО та секретні заводи». Пропагандисти виправдали удари по мирних українцях

Публікація росіян базується на словах «небайдужих дітлахів»

У ніч проти 13 грудня у Києві пролунала серія потужних вибухів – постраждали житловий будинок та дитяча лікарня. Російські пропагандисти почали виправдовувати удари по мирних українцях і заявили, що нібито вразили «штаби НАТО та секретні заводи».

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У російських ЗМІ пишуть, що у столичних лісових масивах Дарницького та Голосіївського районів нібито розташовані переобладнані під військові центри університети та заводи. Більше того, росіяни заявили, що всі вони з’єднані між собою «мережею бункерів та тунелів», що утворює великий «командно-штабний і транспортний коридор НАТО».

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Також росіяни публікують таку інформацію, посилаючись на слова «небайдужих дітлахів». Вони нібито розповіли, що до польського міста Жешув привезли близько 60 чоловік з України, які розмовляли англійською, французькою, іспанською та німецькою мовами.

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А от як виглядають, на думку російських пропагандистів «штаби НАТО, секретні заводи, центри прийняття рішень та бункери з тунелями»:

Фото: Yan Dobronosov/Facebook

Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після яких у місті було оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці. ЗСУ назвали тип ракет, якими окупанти вночі вдарили по Києву.

У Дніпровському районі унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на шостому поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало вісім автівок. До того ж, в одній із дитячих лікарень повибивало вікна та пошкодило центральний вхід до закладу.

У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано. Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.