КМДА повідомила, чи вплинув збій у «Київстарі» на систему оповіщення тривоги

Як зазначають у КМДА, навіть у разі відсутності електропостачання модернізована частина системи оповіщення працюватиме автономно

У місцях встановлення старої частини системи, у випадку відсутності світла про сирену сповіщатиме Патрульна поліція через гучномовці

Збій у роботі мобільного оператора «Київстар» не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у Києві. Про це повідомляє КМДА.

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Як зазначають у КМДА, навіть у разі відсутності електропостачання модернізована частина системи оповіщення працюватиме автономно.

Водночас у місцях встановлення старої частини системи, у випадку відсутності світла про сирену сповіщатиме Патрульна поліція через гучномовці.

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Також, як повідомила столична влада, оплата проїзду в київському метрополітені здійснюється у звичайному режимі.

Як відомо, причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня, стала атака хакерів на ядро мережі. Про це повідомило видання DEV, посилаючись на джерела в компанії.

Користувачі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Офіційний сайт також не працює. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

До слова, терміни відновлення послуг у «Київстар» після великого збою залишаються невизначеними. Наразі ведеться робота, скільки часу це може зайняти. Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні.

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За словами гендиректора, для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі «Київстар» залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

Раніше компанія заявила в мережі Facebook, що «в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».