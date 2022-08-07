Софія Ротару у свій ювілей приїхала в рідне село на Буковині

Співачка розповіла про гуманітарну ініціативу, яку вона підтримує

Софія Ротару 7 серпня відзначає ювілей – легендарній артистці виповнюється 75 років. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала свіже фото – співачка сидить на порозі будинку в селі Маршинці Чернівецької області, де вона народилася і виросла.

Софія Ротару також розповіла про гуманітарну ініціативу, яку вона підтримує. При цьому допис в Instagram зроблено російською мовою.

«Приїхала на місце сили! Тут я народилася, росла, пішла до школи. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до своєї Землі, відчувати зв'язок із тими, хто дав тобі життя, виховав та підтримував у твоїх починаннях. Я рідко пишу, але сьогодні маю два приводи. Мій ювілей та дуже важливий День гуманітарної ініціативи, яку я підтримую з перших днів початку повномасштабної війни. «БОН бокс».

Проект, який дбає про дружин і дітей військовослужбовців, які пішли на фронт і матерів з дітьми, які втратили батька та чоловіка на цій війні.

Трохи незвичайна для мене роль, не звикла допомагати «на публіку», ще складніше мені просити про допомогу. Але саме цього дня, разом із Вашими теплими привітаннями та словами підтримки, якими Ви оточуєте мене вже багато років, хочу звернутися з проханням підтримати тих, кому зараз важко, хто справді потребує нашої допомоги. Давайте разом зробимо це добре! Де б ми не перебували і якою б мовою не говорили… Сьогодні не час святкувати ювілей, сьогодні я молюся, щоб, як завжди, за кілька тижнів після мого Дня народження, ми святкували День Незалежності України! Щоб якнайшвидше, замість повітряних тривог, у кожному будинку, у кожній родині, у кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про Любов та Світ! Ваша Софія Ротару», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що співачка Софія Ротару, яка викликала гнів своїм мовчанням про війну Росії проти України, під час війни перебуває в Сполучених Штатах Америки.