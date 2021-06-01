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    Instagram змінив алгоритм роботи через скарги

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    Instagram змінив алгоритм роботи через скарги - Instagram змінив алгоритм роботи через скарги
    Instagram змінив алгоритм роботи через скарги
    Фото: pixabay

    Instagram буде в рівній мірі показувати оригінальний контент, а також ту інформацію, якою користувач поділився з іншої сторінки

    Instagram змінив спосіб демонстрації контенту після того, як соціальну мережу звинуватили в цензуруванні пропалестинських повідомлень під час конфлікту в Секторі Гази. Про це пише The Financial Times.

    «Stories, в яких публікуються пости зі стрічки, не отримують тієї аудиторії, на яку люди розраховують, і це не дуже добре. З часом ми перейдемо до того, щоб надавати повідомленнями, якими повторно поділилися, такий же пріоритет, як і оригінальним Stories», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що новий алгоритм дозволить платформі поширити найбільш важливі новини серед ширшої аудиторії.

    Таким чином, Instagram буде в рівній мірі показувати оригінальний контент, а також ту інформацію, якою користувач поділився з іншої сторінки.

    «Stories, в яких публікуються пости зі стрічки, не отримують тієї аудиторії, на яку люди розраховують, і це не дуже добре», – зазначили в компанії.

    До слова, Facebook видалив мережу акаунтів російської розвідки, які прикидалися журналістами. Україна увійшла у перелік країн, де з 2017 року виявили найбільше ботоферм у соціальних мережах. Наприклад, тільки у 2020 році Facebook заблокував велику мережу акаунтів російських спецслужб, що працювала в Україні.

    Також за квітень 2021 року Facebook виявив і видалив дві мережі ботів, що загалом налічували майже 600 акаунтів і 400 сторінок. Їхня діяльність пов’язана зі «Слугою народу», «Довірою», а також підсанкційними Андрієм Деркачем і Петром Журавлем.

    Напередодні СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма.

    Теги: Facebook соціальні мережі Instagram час
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    Instagram змінив алгоритм роботи через скарги