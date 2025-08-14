Мінімум 25 тис.: уряд підвищив зарплати одній категорії населення

Надбавки передбачаються у розмірі до 50% за особливий характер праці та до 50% за складність і напруженість роботи

Кабінет міністрів України встановив мінімальну зарплату для фахівців із супроводу ветеранів на рівні не менше 25 тис. грн, а також передбачив обов’язкові надбавки та премії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Нова редакція постанови № 868 передбачає:

мінімальний розмір оплати праці фахівця за виконану у повному обсязі місячну (годинну) норму праці має становити не менше 25 тис. грн залежно від кваліфікаційної категорії (така сума передбачена для фахівців без категорії, в той час як обсяг оплати праці фахівців І-ІІ категорії та провідних спеціалістів буде вищим за встановлений мінімум);

фахівцям за фактично відпрацьований час виплачуються надбавки.

Надбавки передбачаються у розмірі до 50% за особливий характер праці та до 50% за складність і напруженість роботи. Розмір премій визначатиметься за результатами виконання завдань.

«Забезпечення гідної та конкурентної оплати праці – серед ключових пріоритетів міністерства, тому ми постійно вдосконалюємо законодавство у цій сфері», – зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

Народний депутат Олексій Гончаренко додав, що в разі, якщо завдання виконані несвоєчасно, якість роботи знижена або є порушення трудової дисципліни – гарантія мінімальної зарплати не застосовується. У такому випадку керівник має повідомити Мінветеранів.

Хто такий фахівець із супроводу ветеранів

Це спеціаліст, який взаємодіє з ветеранами, демобілізованими захисниками й захисницями після їхнього повернення з фронту. Фахівець забезпечує їм індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя. Середня заробітна плата цієї категорії населення передбачена у розмірі 17 860 грн.

За словами народного депутата Данила Гетманцева, у першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні склала 23 460 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вона зросла на майже чверть (24,1%).

Встановлені законом розміри прожиткового мінімуму в Україні сильно відрізняються від його фактичного рівня. Тому Мінсоцполітики планує цей показник реформувати. Зокрема, Тому Україна може відмовитися від показника, який є основою для розмірів соціальних виплат.