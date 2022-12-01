Температура опуститься до мінусових значень: прогноз погоди на 1 грудня
В Україні пануватиме хмарна з проясненнями погода
У четвер, 1 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода. Про це повідомляє meteoprog.
По всій країні без істотних опадів. Вночі температура повітря опуститься до -6...-1 °С, на півдні та в Криму очікується 0...+5 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть -3…+2 °С, у південних областях та на півострові Крим буде +2…+7 °С.
Вітер східний, 7-12 м/с, на півдні та Приазов'ї можливі пориви вітру до 17-22 м/с.
Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.
Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.
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