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    Культура

    The Rolling Stones заспівали з українськими дитячими хорами (відео)

    На концерті музиканти виконали свій класичний хіт - The Rolling Stones заспівали з українськими дитячими хорами (відео)
    На концерті музиканти виконали свій класичний хіт
    фото: The Rolling Stones

    Двоє українських дитячих гуртів разом із фронтменом гурту Міком Джагером виконали хіт You Can't Always Get What You Want

    Легендарні The Rolling Stones виступили на одній сцені з українським дитячим хором.

    На концерті у Відні вони разом виконали хіт 1969 року «You Can't Always Get What You Want».

    Як повідомляють на сайті гурту, дитячі гурти «Вогник» і «Дзвіночок» спеціально приїхали з Києва, попри війну з Росією, щоб заспівати класику музикантів 1969 року.

    Дітей запросили спеціально з метою демонстрації своєї солідарності з українським народом, який зазнає страждань від російської агресії.

    Нагадаємо, раніше Україну підтримали багато інших публічних осіб – акторів, музикантів, спортсменів. Серед них – вокаліст гурту The Rolling Stones Мік Джаґґер.

    Раніше легендарний співак та композитор Пол Маккартні підтримав Україну. Колишній учасник The Beatles розгорнув на сцені синьо-жовтий прапор під час концерту у місті Спокан, штат Вашингтон, в рамках свого світового турне Got Back. Він розмахував стягом, виражаючи солідарність з українцями на тлі війни.

    Теги: діти війна музика Україна співак
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    The Rolling Stones заспівали з українськими дитячими хорами (відео)