The Rolling Stones заспівали з українськими дитячими хорами (відео)
Двоє українських дитячих гуртів разом із фронтменом гурту Міком Джагером виконали хіт You Can't Always Get What You Want
Легендарні The Rolling Stones виступили на одній сцені з українським дитячим хором.
На концерті у Відні вони разом виконали хіт 1969 року «You Can't Always Get What You Want».
Як повідомляють на сайті гурту, дитячі гурти «Вогник» і «Дзвіночок» спеціально приїхали з Києва, попри війну з Росією, щоб заспівати класику музикантів 1969 року.
Дітей запросили спеціально з метою демонстрації своєї солідарності з українським народом, який зазнає страждань від російської агресії.
Нагадаємо, раніше Україну підтримали багато інших публічних осіб – акторів, музикантів, спортсменів. Серед них – вокаліст гурту The Rolling Stones Мік Джаґґер.
Раніше легендарний співак та композитор Пол Маккартні підтримав Україну. Колишній учасник The Beatles розгорнув на сцені синьо-жовтий прапор під час концерту у місті Спокан, штат Вашингтон, в рамках свого світового турне Got Back. Він розмахував стягом, виражаючи солідарність з українцями на тлі війни.