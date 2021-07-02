У новому театральному сезоні в Івано-Франківську працюватимуть режисери з Лондона і Парижа

На Прикарпаття приїдуть режисерки Андреа Ферран та Міхай Тарна

У новому театральному сезоні Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка активізує співпрацю з європейськими режисерами. Про це в коментарі Zn.ua розповів народний артист України Ростислав Держипільський.

«Мрій і задумів – багато. Важливо, щоб ніякі обставини творчим задумам не завадили. Насамперед, як Національний театр, ми активізуємо співпрацю з європейськими режисерами. Британська режисерка Андреа Ферран поставить у нас сучасну британську п'єсу «Анатомія самогубства» (проєкт підтримує Британська Рада в Україні)», – розповів театрал.

За його словами, Андреа вже була у Франківську, познайомилася з трупою та провела відкриту репетицію.

«Ведемо також перемовини і з відомим режисером Міхаєм Тарна. Цей режисер живе і працює у Франції, водночас він є головним режисером «Театру без назви» у Кишиневі (Молдова). Міхай пропонує поставити в Україні одну з великих п'єс Чехова», – додав Держипільський.

У новому сезоні також з'явиться в репертуарній афіші і «Гуцульське весілля» – етнопроєкт на основі книги Володимира Шухевича «Гуцульщина». Нещодавно «Весілля» грали на Верховині в рамках мистецького фестивалю.