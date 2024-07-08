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В Україні з’явиться інтерактивна мапа поховань усіх загиблих воїнів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Україні з’явиться інтерактивна мапа поховань усіх загиблих воїнів
Пошук могил конкретного похованого можна буде знайти на мапі
Фото:tykyiv.com

На сайті державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» можна буде дізнатися всю інформацію про полеглих Героїв

 

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» розпочала роботу над створенням інтерактивної мапи поховань загиблих військовослужбовців. На сайті установи можна буде знайти інформацію про кожного героя, включаючи фотографії, відео та геолокацію могили. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів директор держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярослав Старущенко. 

«Функціонуватиме інтерактивна мапа поховань із прив’язкою геолокації кожної могили загиблого воїна. Другий етап модернізації сайту полягатиме у створенні такої ж інтерактивної мапи поховань у розрізі України. Наприклад, на Волині або на Черкащині є могили оборонців України. Ми заносимо на сайт інформацію про героїв (фотографії та відео), враховуючи побажання їхніх рідних. Після чого кожен відвідувач зможе почерпнути інформацію, яка його цікавитиме,» – розповів Старущенко. 

Модель мапи поховань
Модель мапи поховань
Главком

Ця ініціатива дозволить рідним та близьким загиблих легко знайти місце поховання героя, а також вшанувати його пам'ять онлайн. Крім того, мапа стане важливим історичним ресурсом для дослідження та збереження пам'яті про війну в Україні.

Нагадаємо, триває 866-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: військові поховання мапа відео кладовище

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