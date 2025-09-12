Японія знизила граничну ціну на російську нафту

Рішення було ухвалене, щоб посилити тиск на Москву за продовження агресії проти України

Японія оголосила про новий санкційний пакет проти Російської Федерації. Під обмеження також потрапили підприємства з Китаю, Туреччини, ОАЕ, Сейшельських та Маршаллових островів, які підтримують збройну агресію проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, Токіо вирішив знизити граничну ціну на російську сиру нафту до $47,6 за барель (раніше було $60). Рішення було ухвалене, щоб посилити тиск на Москву за продовження агресії проти України. МЗС Японії повідомило, що новий поріг цін на сиру нафту Росії застосовуватимуть до контрактів, укладених після 12 вересня, і контрактів з вивантаженням після 17 жовтня.

Японія також запровадить додаткові санкції щодо заморожування активів та контролю експорту. Зокрема відомо, що Токіо ввело санкції проти 14 фізичних осіб, 48 компаній та організацій з РФ, трьох компаній з Сейшельських та Маршаллових островів. Також повідомляється про обмеження на експорт щодо двох компаній з РФ та дев'яти компаній з ОАЕ, Туреччини та Китаю.

Нагадаємо, Велика Британія та Європейський Союз оголосили про чергове зниження граничної ціни на російську сиру нафту. Цей крок є частиною посилення економічного тиску на Росію та безпосередньо спрямований на критично важливі доходи Кремля від нафти.

Раніше міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що його країна на 12% знизила граничну ціну на російську нафту, щоб ускладнити РФ фінансування війни.

До слова, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за січень-серпень 2023 року обвалилися на 22,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,03 трлн рублів ($51 млрд). Це суттєво позначилося на фінансовому стані країни, яка вже зіткнулася зі зростанням дефіциту бюджету та необхідністю фінансувати війну проти України.

Як повідомлялося, світові нафтові ринки можуть зіткнутися з безпрецедентним надлишком пропозиції у 2026 році. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує накопичення запасів, яке за темпами перевищить навіть показники пандемійного 2020 року.