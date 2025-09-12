Головна Світ Економіка
Японія запровадила санкції проти виробника ракет «Іскандер» – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Японія запровадила санкції проти виробника ракет «Іскандер» – Зеленський
Зеленський подякував Японії за нові санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Японії за її рішучі дії щодо посилення тиску на Росію. Зокрема, Японія приєдналася до механізму зниженого прайскепу на російську нафту, встановивши його на рівні $47,60. Це, за словами президента, суттєво вдарить по фінансових можливостях Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський також подякував за санкції проти компаній російського військово-промислового комплексу (ВПК). Серед них – ключовий виробник ракет «Іскандер», кілька операторів «тіньового флоту», а також постачальники для російського ВПК з Китаю, Туреччини та ОАЕ. Окремо відзначено санкції проти осіб, причетних до депортації українських дітей.

Президент наголосив, що такі кроки є важливими для посилення спільного тиску на агресора та наближення перемоги. Він закликав інших партнерів у світі, які прагнуть завершення війни, так само посилювати тиск на все, що підживлює здатність Росії продовжувати вбивства.

Нагадаємо, Японія оголосила про новий санкційний пакет проти Російської Федерації. Під обмеження також потрапили підприємства з Китаю, Туреччини, ОАЕ, Сейшельських та Маршаллових островів, які підтримують збройну агресію проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, Токіо вирішив знизити граничну ціну на російську сиру нафту до $47,6 за барель (раніше було $60). Рішення було ухвалене, щоб посилити тиск на Москву за продовження агресії проти України. МЗС Японії повідомило, що новий поріг цін на сиру нафту Росії застосовуватимуть до контрактів, укладених після 12 вересня, і контрактів з вивантаженням після 17 жовтня.

Теги: Японія санкції Володимир Зеленський

