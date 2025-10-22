Сьогодні 90-річчя від дня народження Бориса Олійника: найцікавіше з біографії

Борис Олійник пішов із життя у віці 81 року через складну хворобу

Сьогодні, 22 жовтня, виповнюється 90-ліття з дня народження українського поета, журналіста, державного та громадського діяча та Героя України, поета Бориса Олійника. До дня народження видатного українського митця «Главком» пропонує згадати його життєпис, творчість та численні нагороди.

Творчий та громадський шлях Бориса Олійника

Борис Ілліч Олійник – це видатний українець, який за життя став лауреата багатьох державних премій. Творчий шлях Бориса Олійника почався ще зі шкільних років. Ще школярем починав писати вірші та любив читати книжки. Тоді він уже входив до редакції шкільної газети. Звідти й з’явилося рішення про вступ до факультету журналістики Київського університету.

Після закінчення університету майбутній поет працював літературним працівником та керував відділом республіканської газети «Молодь України». Згодом від кореспондента Олійник став головним редактором у журналі Зміна. Також серед величезного досвіду поета була робота у видавництві «Дніпро», а потім він став заступник голови правління Спілки письменників України.

З 1976 року протягом 17 років Борис Олійник був секретарем правління Спілки письменників України та СРСР. До речі, гарну рекомендацію йому тоді надав Володимир Сосюра. Крім цього, Борис Ілліч був одним із фундаторів Українського фонду культури. Ще серед визначних робіт поета була його робота в Чорнобилі, де він побував одним із перших та вів звідти прямі етери на Центральному телебаченні.

Борис Олійник був депутатом Верховної Ради УРСР, де очолював профільний комітет парламенту з питань освіти й культури, з 1980 по 1990 рік. Загалом Борис Олійник відомий як депутат українського парламенту чотирьох скликань. А з 1999 року обійняв посаду голова Комітету з Державних премій України імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики й мистецтва при Раді міністрів України.

Тоді вдруге на цю посаду його призначив тодішній президент України Віктор Янукович. На цій посаді Борис Ілліч залишався до 2016 року, оскільки йому було відмовлено у відставці у 2011 році. «Оскільки ж я виховувався в тому стані, де все-таки вище за будь-які нагороди цінувалися елементарні совість і порядність, відтак у цьому часі, де навіть слава й нагороди стають товаром, для цього часу я вже зі своїми старожитніми поглядами справді застарів. Тож день, коли задовольнять моє прохання про відставку, вважатиму другим днем свого народження», – писав Олійник у статті «Первородний гріх?».

Борис Олійник про Україну у 2017 році

Під час того, коли Борис Олійник боровся з тяжкою хворобою, «Главкому» вдалося поспілкуватися із ним. Згодом він потрапив до лікарні, тому на жаль не зміг перечитати свої висловлювання та доповнити їх.

Під час інтерв’ю Олійник відповів на питання щодо стосунків України та Росії станом на 2017 рік. Також Борис Ілліч висловився щодо Путіна, зокрема спонсорування президентом РФ псевдореспубліки на українському Донбасі.

«Таку націю, як наша, треба ще в світі пошукати! Вона роздарувала таланти всьому світові аж до Австралії. І у нас є особлива риса – або це безмежно мужні люди, які покладуть голову за честь Вітчизни – козаки, або колаборанти. І треба до цього ставитись нормально. У нас є перспективи для самовдосконалення», розповідав Борис Олійник.

Творча спадщина поета

Борис Ілліч є лауреатом багатьох відомих премій та відзнак фото: zn.ua

За життя Борис Олійник написав понад 40 книг, а також статей, віршів та есе. Його роботи перекладали багатьма мовами, зокрема російською, чеською, словацькою, польською, сербською, румунською, італійською тощо. Однак друкувався Олійник в Україні.

Серед найвідоміших збірок поета визначають такі, «Вибір» (1965), «Коло» (1968), «Стою на землі» (1973), «Заклинання вогню» (1978), «Сива ластівка» (1979), «У дзеркалі слова» (1981), «Поворотний круг» (1989), «Таємна вечеря» (2000), поема «Сім» (1988).

Борис Ілліч також є лауреатом багатьох відомих премій. А саме Лауреат премії імені М. Островського, Лауреат Державної премії СРСР, Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, Лауреат Премії імені В. І. Вернадського Фонду «Україна – XX століття». Серед відзнак поета також присутні міжнародні премії імені Сковороди, імені Давида Гурамішвілі, імені Шолохова тощо.

До того ж Борис Ілліч має звання Герой України з врученням ордена Держави у 2005 році. Ще українського діяча було нагороджено ювілейною медаллю «25 років незалежності України» у 2016 році, орденом князя Ярослава Мудрого та орденом Свободи.

Борис Ілліч Олійник помер у віці 81 року через тривалу тяжку хворобу. Український поет спочиває на Байковому кладовищі.