Податкова планує запровадити автосписання боргів: що зміниться

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Податкова планує запровадити автосписання боргів: що зміниться
Нова система має замінити застарілі паперові платіжні інструкції
фото: ДПС

ДПС та Мінцифри плануюють автоматизувати стягнення податкового боргу

Державна податкова служба України спільно з Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів та їхньою автоматизацією. Зокрема, розробляється та тестується нова система для ефективнішого стягнення податкового боргу. Про ці зміни було оголошено під час традиційної зустрічі команди ДПС із представниками 55 бізнес-асоціацій та інститутів громадянського суспільства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПС.

Нова система має замінити застарілі паперові платіжні інструкції на електронні. Вона передбачає удосконалену інформаційну взаємодію між трьома ключовими структурами: ДПС, Казначейством та надавачами платіжних послуг.

«Це забезпечить примусове списання коштів з рахунків боржників в електронній формі в автоматичному режимі через систему електронних платежів Нацбанку», – зазначили в ДПС.

Запровадження такої автоматизації має значно прискорити та спростити процедуру роботи з податковою заборгованістю. Паралельно команди продовжують роботу над розширенням податкових сервісів для громадян у мобільному застосунку «Дія».

Нагадаємо, у парламенті зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг». Очільник Національного банку Андрій Пишний пояснив, чим важлива ця зміна, повідомляє «Главком».

За словами Пишного, ухвалення документа парламентарями фактично визначає, чи позбудеться Україна російського сліду в грошовому обігу та чи буде розірвано зв'язок національної валюти з Москвою та Мінськом. Він зазначив, що незабаром ініціативу обговорюватимуть у комітетах та сесійній залі.

