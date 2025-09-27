Народна артистка України зворушливо привітала маму з днем народження

«Вона – світло і душевне тепло, вона – сила та стійкість!», – написала Олеся Жураківська

Народна артистка України, директорка-художня керівниця Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Олеся Жураківська зворушливо привітала маму з ювілеєм. Як інформує «Главком», на своїй сторінці у Facebook акторка розповіла, що маму звуть Лариса Олексіївна, і їй 27 вересня виповнилося 80 років.

«Вона для мене – втілення мудрості , краси, турботи, любові , прийняття та радості! Вона – світло і душевне тепло, вона – сила та стійкість!», – написала Олеся Жураківська.

Мама Олесі Жураківської Лариса Олексіївна фото: Олеся Жураківська/Facebook

«Я хочу, Мамусю моя, щоб здійснювалися Твої мрії, щоб Ти жила довго-довго, співала і сміялася часто-часто, щоб не тільки внуки, а й правнуки і праправнуки вчили з Тобою вірші, ліпили вареники і грали в « Шакала» і «Alias»! Я безмежно Тебе люблю, пишаюся Тобою і надихаюся!», – додала акторка.

Народна артистка України також зауважила, що мама має іскристу життєдайну вдачу та обов’язково прочитає всі привітання, бо у свої 80 активно користується Facebook і не тільки.

