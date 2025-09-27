Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Народна артистка України зворушливо привітала маму з днем народження

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Олеся Жураківська побажала мамі жити ще довго-довго
фото з відкритих джерел

«Вона – світло і душевне тепло, вона – сила та стійкість!», – написала Олеся Жураківська

Народна артистка України, директорка-художня керівниця Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Олеся Жураківська зворушливо привітала маму з ювілеєм. Як інформує «Главком», на своїй сторінці у Facebook акторка розповіла, що маму звуть Лариса Олексіївна, і їй 27 вересня виповнилося 80 років.

«Вона для мене – втілення мудрості , краси, турботи, любові , прийняття та радості! Вона – світло і душевне тепло, вона – сила та стійкість!», – написала Олеся Жураківська.

Мама Олесі Жураківської Лариса Олексіївна
Мама Олесі Жураківської Лариса Олексіївна
фото: Олеся Жураківська/Facebook

«Я хочу, Мамусю моя, щоб здійснювалися Твої мрії, щоб Ти жила довго-довго, співала і сміялася часто-часто, щоб не тільки внуки, а й правнуки і праправнуки вчили з Тобою вірші, ліпили вареники і грали в « Шакала» і «Alias»! Я безмежно Тебе люблю, пишаюся Тобою і надихаюся!», – додала акторка.

Народна артистка України також зауважила, що мама має іскристу життєдайну вдачу та обов’язково прочитає всі привітання, бо у свої 80 активно користується Facebook і не тільки.

Раніше відомий український співак та композитор Гарік Кричевський поздоровив маму Юлію з днем народження та присвятив їй щирі слова. У дописі в соцмережах артист поділився архівним фото та розповів, що цього дня вони з мамою далеко один від одного.

Також екслідер «Правого сектора» та командувач «Української добровольчої армії» (УДА) Дмитро Ярош привітав свого сина Дмитра з 17-річчям.

Читайте також:

Теги: акторка день народження театр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діамант отримав ім'я Вільяма, який святкував день народження
Американська родина знайшла алмаз під час прогулянки у парку
Сьогодні, 08:27
Карабут працює моделлю та має акторський досвід
Українська акторка зіграє у серіалі HBO про Гаррі Поттера
Вчора, 08:07
Чоловік живе у пансіонаті для літніх людей
Доступно кожному: 105-річний чоловік назвав свій секрет довголіття
20 вересня, 05:20
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня
19 вересня, 14:02
«Віденська кава» стане першою постановкою Білоуса після звільнення з Молодого театру
Режисер Білоус, якого звинувачують у домаганнях, поставить виставу Корчинського
15 вересня, 19:34
Історія Google почалася в 1996 році
Google святкує день народження: цікаві факти про заснування компанії
15 вересня, 10:12
Глава УГКЦ також згадав особливу зустріч під час Ювілею УГКЦ у Ватикані
Папа Лев XIV святкує 70-річчя: глава УГКЦ надіслав привітання
14 вересня, 14:15
У Києві 13-14 вересня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 вересня
12 вересня, 14:02
Акторка та режисер мали один спільний проєкт ще до початку російської військової агресії проти України
Акторка Катерина Кузнецова розказала, як пропагандист Тігран Кеосаян заманював її на «Кримський міст»
11 вересня, 13:52

Життя

Народна артистка України зворушливо привітала маму з днем народження
Народна артистка України зворушливо привітала маму з днем народження
Американська родина знайшла алмаз під час прогулянки у парку
Американська родина знайшла алмаз під час прогулянки у парку
Померла Клаудія Кардинале – легенда італійського кіно
Померла Клаудія Кардинале – легенда італійського кіно
Лист до Епштейна коштував герцогині Йоркській підтримки фондів
Лист до Епштейна коштував герцогині Йоркській підтримки фондів
Герцогиня Софі вразила Токіо глибоким реверансом перед імператором Японії
Герцогиня Софі вразила Токіо глибоким реверансом перед імператором Японії
Відома порноакторка виїхала з України з несподіваної причини
Відома порноакторка виїхала з України з несподіваної причини

Новини

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua