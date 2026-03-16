Оскар-2026. Названо переможця в номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану»

Шонн Пен отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану за фільм «Одна битва за іншою»
фото: Getty Images

Букмекери вгадали переможця у номінації «Найкращий актор другого плану» 

Названо ім'я актора, який здобув перемогу на кінопремії «Оскар» за чоловічу роль другого плану. Про це стало відомо на церемонії нагородження кінопремії «Оскар», передає «Главком».

Найкращий актор другого плану

У номінації «Найкращий актор другого плану» переміг Шон Пенн. Він зіграв головного героя у фільмі «Одна битва за іншою». Серед напарників по сцені актора відомі зірки Леонардо Ді Капріо та Теяна Тейлор.

Букмекери пророкували перемогу у номінації «Найкращий актор другого плану» саме Шону Пенну. Разом із Шоном Пенном у цій номінації за статуетку «Оскара» змагалися:

  • Бенісіо Дель Торо, «Одна битва за іншою»;
  • Джейкоб Елорді, «Франкенштейн»;
  • Делрой Ліндо, «Грішники»;
  • Стеллан Скарсгард, «Сентиментальна цінність».

До слова, 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбувається 98-ма церемонія Оскар. Ведучим церемонії обрали Конана О’Браєна. Серед інших презентерів – Демі Мур, Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Чейз Інфініті, Мая Рудольф і Кумейл Нанджіані. На сцену вийдуть також Майкі Медісон (яка отримала премію «Найкраща акторка» за фільм «Анора» минулого року), а також Едрієн Броуді, Кіран Калкін та Зої Салдана – щасливі власники статуеток у різних акторських категоріях 2025 року.

Нагадаємо, для України Оскар-2026 відбудеться в ніч на 16 березня, за київським часом початок церемонії нагородження відбудеться о 01:00. У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура».

Читайте також

Сергій Кулибишев: «У кожному з цих героїв є частинка мене»
«Ховаючи колишню». Інтерв'ю з режисером, що створив серіал-сенсацію
22 лютого, 16:00
Сінді Кроуфорд прозвали «Крихітка Джиа» у модельному бізнесі
Легендарна модель 90-х років Сінді Кроуфорд святкує 60-річчя. Найцікавіші факти
20 лютого, 10:13
Роберт Дюваль сформував репутацію актора, який однаково переконливо працював як у великих голлівудських проєктах, так і в незалежному кіно
Помер актор «Хрещеного батька» Роберт Дюваль: легенді кіно було 95 років
16 лютого, 21:39
Кінопрем'єри 19 лютого 2026 року
Українці на Burning Man та фільм-катастрофа «Гренландія». Кінопрем'єри тижня
19 лютого, 14:04
Дейн зіграв роль глави сім'ї Кала Джейкобса в популярному підлітковому серіалі HBO «Ейфорія»
Помер актор серіалу «Анатомія Грей» Ерік Дейн
20 лютого, 06:37
Дональл Трамп заявив, що актор, який його розкритикував, має низький рівень IQ
Трамп відповів на критику актора Роберта Де Ніро, який хоче його «позбутися»
27 лютого, 09:40
Paramount сформувала нового гіганта Голлівуду
Paramount Skydance придбала Warner Bros за $110 млрд
27 лютого, 21:43
Кінопрем'єри тижня 5 березня 2026
«Кутюр» з Анджеліною Джолі та возз'єднання зірок «Гри престолів». Кінопрем'єри тижня
4 березня, 12:01
За словами Кравець, причина хвороби тісно пов’язана з її психологічним станом
Ексзірка «Кварталу» Олена Кравець розповіла про хворобу, з якою бореться тривалий час
7 березня, 10:09

Шоу-біз

На церемонії Оскар-2026 вперше оголошено переможця в номінації «Найкращий кастинг»
На церемонії Оскар-2026 вперше оголошено переможця в номінації «Найкращий кастинг»
Оскар-2026. Названо переможця в номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану»
Оскар-2026. Названо переможця в номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану»
Оскар-2026. Оголошено переможницю в номінації «Найкраща жіноча роль другого плану»
Оскар-2026. Оголошено переможницю в номінації «Найкраща жіноча роль другого плану»
Оскар-2026: пряма трансляція церемонії
Оскар-2026: пряма трансляція церемонії
Конан О'Браєн розгорнув червону доріжку Оскара-2026 (фото)
Конан О'Браєн розгорнув червону доріжку Оскара-2026 (фото)
Шведська представниця на Євробаченні розкритикувала допуск Ізраїлю до конкурсу
Шведська представниця на Євробаченні розкритикувала допуск Ізраїлю до конкурсу

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
