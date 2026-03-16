Оскар-2026. Названо переможця в номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану»

Шонн Пен отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану за фільм «Одна битва за іншою»

Букмекери вгадали переможця у номінації «Найкращий актор другого плану»

Названо ім'я актора, який здобув перемогу на кінопремії «Оскар» за чоловічу роль другого плану. Про це стало відомо на церемонії нагородження кінопремії «Оскар», передає «Главком».

Найкращий актор другого плану

У номінації «Найкращий актор другого плану» переміг Шон Пенн. Він зіграв головного героя у фільмі «Одна битва за іншою». Серед напарників по сцені актора відомі зірки Леонардо Ді Капріо та Теяна Тейлор.

Букмекери пророкували перемогу у номінації «Найкращий актор другого плану» саме Шону Пенну. Разом із Шоном Пенном у цій номінації за статуетку «Оскара» змагалися:

Бенісіо Дель Торо, «Одна битва за іншою»;

Джейкоб Елорді, «Франкенштейн»;

Делрой Ліндо, «Грішники»;

Стеллан Скарсгард, «Сентиментальна цінність».

До слова, 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбувається 98-ма церемонія Оскар. Ведучим церемонії обрали Конана О’Браєна. Серед інших презентерів – Демі Мур, Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Чейз Інфініті, Мая Рудольф і Кумейл Нанджіані. На сцену вийдуть також Майкі Медісон (яка отримала премію «Найкраща акторка» за фільм «Анора» минулого року), а також Едрієн Броуді, Кіран Калкін та Зої Салдана – щасливі власники статуеток у різних акторських категоріях 2025 року.

Нагадаємо, для України Оскар-2026 відбудеться в ніч на 16 березня, за київським часом початок церемонії нагородження відбудеться о 01:00. У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура».