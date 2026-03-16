Фільм «Аватар 3» отримав Оскар

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Фільм «Аватар: Вогонь і попіл» зібрав близько 345 млн доларів у прокаті
Третій фільм «Аватар» режисера Джеймса Кемерона відзначився вражаючими світовими зборами у прокаті

Фільм «Аватар: Вогонь і попіл» отримав статуетку Оскара в одній із номінацій. Нагороду від Американської кіноакадемії отримали Джо Леттері, Річард Бейнґем, Ерік Сейндон та Деніел Барретт. Про це пише «Главком» із посиланням на пряму трансляцію церемонії Оскару-2026.

Третя частина франшизи популярного режисера Джеймса Кемерона «Аватар», фільм «Аватар: Вогонь і попіл» отримав «Оскар» у номінації «Найкращі візуальні ефекти».

Фільм вийшов в український прокат 18 грудня 2025 року. У стрічці розгортаються події на планеті Пандора навколо родини Саллі. Ця стрічка стала однієї з найкасовіших саг «Аватар». До слова, фільм «Аватар: Вогонь і попіл» у номінації «Найкращі візуальні ефекти» також отримав нагороду на кінопремії BAFTA 2026.

Як повідомляв «Главком», «Аватар: Вогонь і Попіл» це третя повнометражна частина епічної саги режисера Джеймса Кемерона. Бюджет стрічки становить близько $400 млн доларів, що робить її одним із найдорожчих фільмів усіх часів ще до виходу в прокат. Ця сума включає не лише зйомки, а й багаторічну розробку технологій, програмного забезпечення та візуальних рішень, які Кемерон традиційно створює «під себе».

Франшиза «Аватар» має унікальну історію касових зборів. Перший «Аватар» (2009) зібрав понад $2,9 млрд і досі залишається найкасовішим фільмом в історії світового прокату. «Аватар: Шлях води» (2022) завершив прокат із результатом понад $2,3 млрд. Саме ці цифри дозволили студії Disney схвалити виробництво наступних частин без скорочення бюджету.

Водночас третій фільм «Аватар» Джеймса Кемерон з назвою «Аватар: Вогонь і попіл» почав свій прокат з вражаючими світовими зборами в розмірі близько 345 млн доларів, перевищивши очікування Walt Disney. Фільм посів друге місце серед голлівудських кінодебютів 2025 року, поступаючись лише «Зверополісу-2», який зібрав 556 млн  доларів.Попри великі збори, внутрішні касові показники були на 35% нижчі, ніж у попереднього фільму «Аватар: Шлях води», який став одним з найбільш успішних фільмів усіх часів. 

Читайте також:

Читайте також

Кассандра Кулукундіс співпрацювала з режисером фільма-номінанта на Оскар Полом Томасом
На церемонії Оскар-2026 вперше оголошено переможця в номінації «Найкращий кастинг»
Сьогодні, 03:16
Шонн Пен отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Одна битва за іншою»
Оскар-2026. Названо переможця в номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану»
Сьогодні, 02:31
Кінопрем'єри тижня 12 березня 2026
Возз'єднання Цимбалюка з Денисенко та титулований «Таємний агент». Кінопрем'єри тижня
12 березня, 05:00
Вважається, що «Гугусс та автомат» – це перший фільм, у якому з'являється робот
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10
«Матрацники» тимчасово стануть «Гострими картузами»
Футболісти «Атлетіко» знімуться в промо продовження культового серіалу
9 березня, 18:29
4 березня Петру Бенюку виповнилося б 80 років
80-річчя народного артиста Петра Бенюка: шлях актора у кіно та театрі
4 березня, 12:05
Paramount сформувала нового гіганта Голлівуду
Paramount Skydance придбала Warner Bros за $110 млрд
27 лютого, 21:43
Під час знімального процесу фільму Shark забезпечував повітряну зйомку та збір даних у форматі художнього кіно
Український безпілотник Shark став зіркою художнього фільму (відео)
25 лютого, 08:25
Марія Єфросиніна висловилася про сексуальне насильство, яке пережили українці під час російського вторгнення
Сексуальні злочини РФ. Єфросиніна вдягнула на німецький кінофестиваль промовисту сукню
17 лютого, 14:13

Шоу-біз

Оскар-2026. Названо найкращий фільм року
Оскар-2026. Названо найкращий фільм року
Оскар-2026. Названо ім'я найкращої актриси року
Оскар-2026. Названо ім'я найкращої актриси року
Оскар-2026. Оголошено ім'я найкращого актора року
Оскар-2026. Оголошено ім'я найкращого актора року
Оскар-2026. Названо ім'я переможця у номінації «Найкращий режисер»
Оскар-2026. Названо ім'я переможця у номінації «Найкращий режисер»
Фільм «Аватар 3» отримав Оскар
Фільм «Аватар 3» отримав Оскар
Оскар-2026. Названо найкращі документальні фільми року
Оскар-2026. Названо найкращі документальні фільми року

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
