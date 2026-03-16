Фільм «Аватар 3» отримав Оскар

Третій фільм «Аватар» режисера Джеймса Кемерона відзначився вражаючими світовими зборами у прокаті

Фільм «Аватар: Вогонь і попіл» отримав статуетку Оскара в одній із номінацій. Нагороду від Американської кіноакадемії отримали Джо Леттері, Річард Бейнґем, Ерік Сейндон та Деніел Барретт. Про це пише «Главком» із посиланням на пряму трансляцію церемонії Оскару-2026.

Третя частина франшизи популярного режисера Джеймса Кемерона «Аватар», фільм «Аватар: Вогонь і попіл» отримав «Оскар» у номінації «Найкращі візуальні ефекти».

Фільм вийшов в український прокат 18 грудня 2025 року. У стрічці розгортаються події на планеті Пандора навколо родини Саллі. Ця стрічка стала однієї з найкасовіших саг «Аватар». До слова, фільм «Аватар: Вогонь і попіл» у номінації «Найкращі візуальні ефекти» також отримав нагороду на кінопремії BAFTA 2026.

Як повідомляв «Главком», «Аватар: Вогонь і Попіл» це третя повнометражна частина епічної саги режисера Джеймса Кемерона. Бюджет стрічки становить близько $400 млн доларів, що робить її одним із найдорожчих фільмів усіх часів ще до виходу в прокат. Ця сума включає не лише зйомки, а й багаторічну розробку технологій, програмного забезпечення та візуальних рішень, які Кемерон традиційно створює «під себе».

Франшиза «Аватар» має унікальну історію касових зборів. Перший «Аватар» (2009) зібрав понад $2,9 млрд і досі залишається найкасовішим фільмом в історії світового прокату. «Аватар: Шлях води» (2022) завершив прокат із результатом понад $2,3 млрд. Саме ці цифри дозволили студії Disney схвалити виробництво наступних частин без скорочення бюджету.

Водночас третій фільм «Аватар» Джеймса Кемерон з назвою «Аватар: Вогонь і попіл» почав свій прокат з вражаючими світовими зборами в розмірі близько 345 млн доларів, перевищивши очікування Walt Disney. Фільм посів друге місце серед голлівудських кінодебютів 2025 року, поступаючись лише «Зверополісу-2», який зібрав 556 млн доларів.Попри великі збори, внутрішні касові показники були на 35% нижчі, ніж у попереднього фільму «Аватар: Шлях води», який став одним з найбільш успішних фільмів усіх часів.