Головна Країна Культура
search button user button menu button

«Втратили 15 співробітників». Дробович розповів про роботу Інституту національної пам’яті під час війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Втратили 15 співробітників». Дробович розповів про роботу Інституту національної пам’яті під час війни
Попри війну, керованість Інституту не втрачалася
фото: pravda.com.ua

Голова Інституту національної пам’яті: «Наші сервери вивезли у безпечні місця»

Через початок повномасштабної війни Росії проти України Інституту національної пам’яті втратив 15 своїх співробітників. Адже їм довелося змінити наукову роботу на військову, або перейти до боротьби на інформаційному фронті. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович.

«Не тільки я і мій заступник зараз не в Інституті. У мене понад 10 співробітників мобілізувалися до війська. Причому дуже часто це фахівці, яких дуже мало на ринку праці, не кажучи вже про державну службу. Це фахівці з місць пам'яті, фахівці з протистояння історичним міфам, фахівці з інформаційно-психологічних операцій, зокрема. Хтось був мобілізований до війська, хтось перейшов співпрацювати зі структурами, які більше працюють у напрямку протидії російській агресії в інформаційному полі. Таким чином, Інститут втратив десь 15 співробітників», – зазначив Дробович.

Також голова інститут зазначив, що деякі співробітники перші місяці повномасштабної війни навіть після евакуації дітей за кордон працювали дистанційно, але з часом були відправлені у відпустки без збереження заробітної плати. «Із кадрами тяжко. Відповідно, зараз немає можливостей одночасно вести стільки проєктів, як до війни, хоча потреба в якісних продуктах та політиках в нашій сфері лише зросла. Також погіршилася ситуація з фінансуванням сфери культури, до якої ми належимо. Минулого року нам було затверджено тільки 1 млн грн. Можна порівняти з доковідним часом. На проєкти було фінансування у розмірі 8–9 млн грн. В ідеальних для нас умовах, без війни і без ковіду у нас могли працювати 70 співробітників, які б виконували понад 100 проєктів на рік. Тому з одного боку всі говорять, що гуманітарна сфера – важлива, бо це м’яка сила. Але з іншого фінансування суттєво впало», – констатував Дробович.

Очільник Інституту національної пам’яті запевнив, що керованість Інституту не втрачалася. «У перші дні повномасштабної війни ми вивезли наші сервери у безпечні місця. Я розподілив повноваження між заступниками. Хтось вивозив секретні документи, хтось відповідав за кадри», – наголосив він.

Наразі Інститу шукає людину на посаду першого заступника, оскільки Максим Ярмистий, який раніше обіймав цю посаду, пішов працювати в Міносвіти. Дрогобич також пояснив, чому він, незважаючи на те, що державний службовець, все ж пішов на війну.

«У мене не дуже багато вибору було, тому що ще до війни я належав до оперативного резерву першої черги, оскільки служив у 2014–2015 рр.. Відповідно, як надійшов виклик, я мусив за сім годин прибути до точки збору, що я і зробив. Принаймні так чи інакше є Starlink, я можу комунікувати і з керівництвом, і з колегами, координувати діяльність Інституту. Мій заступник Володимир Тиліщак зараз фактично виконує обов’язки керівника Інституту на місці. Він з роботою справляється. Шукаємо зараз людину на позицію першого заступника замість Максима Ярмистого, який пішов працювати до Міносвіти», – повідомив голова Інституту.

Нагадаємо, раніше очільник Інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович заявив, що його робота не буде «розворотом в інший бік» у порівняні з попередником Володимиром В’ятровичем, однак відмінності будуть.

Антон Дробович: Ми не маємо права заспокоїтись, вийшовши на кордони
Теги: документи фінансування робота кордон Антон Дробович Український інститут національної пам'яті

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захист українського кордону: ЗСУ повідомили, які заходи проводять на півночі країни
Захист українського кордону: ЗСУ повідомили, які заходи проводять на півночі країни
Вчора, 14:02
ЗСУ продовжують вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмуту
ЗСУ наступають на окремих напрямках, окупанти чинять відчайдушний опір – Сирський
Вчора, 10:28
На даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
15 червня, 12:57
Зеленський подякував тим, хто допомагає діставати людей із окупованої частини затопленої Херсонщини
«Навіть звірі моральніші, ніж російська держава»: Зеленський про обстріл евакуаційного човна
11 червня, 21:56
В уряді почали говорити про порядок відшкодування Україною збитків суден
«Зерновий коридор»: уряд пояснив, як відшкодовуватиме збитки кораблів
5 червня, 18:33
Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями
Директорка Держслужби зайнятості розповіла, що дає ваучер на зміну спеціальності
4 червня, 08:00
В Україні цінуються кваліфіковані робітники з інструментом
Директорка Держслужби зайнятості назвала найпопулярніші професії під час війни
31 травня, 21:01
Зеленський призначив Євгена Нищука новим головою Шевченківського комітету
Новий очільник Комітету Шевченківської премії Євген Нищук сказав, коли оголосять нових лауреатів
22 травня, 18:42
Кредитування домогосподарств у березні скоротилося порівняно з попереднім місяцем на 0,4%
Українці нервують? Що відбувається з нашою економікою
19 травня, 09:10

Культура

«Втратили 15 співробітників». Дробович розповів про роботу Інституту національної пам’яті під час війни
«Втратили 15 співробітників». Дробович розповів про роботу Інституту національної пам’яті під час війни
Шевченківська премія. Комітет цьогоріч відмовився від скандальної номінації
Шевченківська премія. Комітет цьогоріч відмовився від скандальної номінації
На Тернопільщині суд зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор державному заповіднику
На Тернопільщині суд зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор державному заповіднику
Фільм «20 днів у Маріуполі» здобув нагороди на міжнародному фестивалі
Фільм «20 днів у Маріуполі» здобув нагороди на міжнародному фестивалі
Наслідки підриву ГЕС. Мінкульт повідомив про розкрадання археологічної спадщини
Наслідки підриву ГЕС. Мінкульт повідомив про розкрадання археологічної спадщини
У Києво-Печерській лаврі вперше помолилися за упокій гетьмана Мазепи
У Києво-Печерській лаврі вперше помолилися за упокій гетьмана Мазепи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
28K
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
15K
Невідомі «замінували» Київську ГЕС
11K
Попри заборони, одна з країн ЄС стала туристичною знахідкою для росіян
11K
Катастрофа на Каховській ГЕС: журналісти назвали місце, де була закладена вибухівка
8783
СБУ затримала зрадницю, яка зливала ворогу позиції українських захисників

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
Сьогодні, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Вчора, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Вчора, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту