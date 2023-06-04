Директорка Держслужби зайнятості розповіла, що дає ваучер на зміну спеціальності

Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями

Вартість ваучера не може бути дорожче за 27 тис. грн

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто близько 27 тис. грн. Його оплата здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

«Якщо вартість навчання перевищує цю суму, роботодавець або той, хто навчається, її доплачує самостійно. Слід звернути увагу, що ваучер видається одноразово. Він дозволяє здійснити перепідготовку та підвищення кваліфікації за робітничою професією», – додала Жовтяк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усі охочі повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованими у службі зайнятості як безробітні.

На отримання ваучера мають право:

громадяни віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років;

звільнені з військової служби (крім строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, органів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки або кримінально-виконавчої служби;

ВПО працездатного віку за відсутності підходящої роботи;

особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їхнього звільнення;

особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;

особи, які у період воєнного стану в Україні отримали поранення або травми внаслідок військової агресії.

Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями, зокрема це ІТ-технології, будівництво, транспорт, промисловість, медицина. Необхідно лише самостійно обрати професію, заклад освіти у межах України та форму навчання: стаціонарну, заочну чи дистанційну.

Навчатись можна в освітніх закладах та всіх інших організаціях, які мають ліцензію на такий від діяльності. З повним переліком професій та спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, можна ознайомитись на порталі Державної служби зайнятості в розділі «Ваучери».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що український ринок праці поступово відновлюється від обвалу в березні 2022 року. За даними сайту work.ua, показник нових вакансій повернувся майже до 80% від середнього у 2021 році, а кількість резюме перевищує середній рівень 2021 року лише на 10%. В інфляційному звіті НБУ від 4 травня це пояснюється «пожвавленням економічної активності завдяки поліпшенню ситуації в енергетиці та сезонній активізації діяльності». Тому рівень безробіття, який до великої війни був на традиційному рівні 10%, рік тому підскочив до 30%, а зараз відкотився до 15%.