Рада проведе позачергове засідання у свій останній робочий день року

ФОПи протестують проти введення касових апаратів для малого бізнесу

Позачергове засідання Ради буде присвячене закону про касові апарати

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту в п'ятницю для розгляду законопроєкту щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку.

Про скликання позачергового засідання просили 155 нардепів.

Воно відбудеться одразу після завершення чергового пленарного засідання.

Верховна Рада 17 грудня працюваиме довше через позачергове засідання

Нардепи мають розглянути внесення змін до Податкового кодексу щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку (проєкт закону №6376).

Як сказано у пояснювальній записці до законопроєкту, запровадження та продовження карантинних обмежень через Covid-19 викликає потребу підтримки бізнесу, тому «виникла необхідність чергового відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку».

Пропонується дозволити до 1 січня 2023 року не застосовувати реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) платникам єдиного податку 2-4 груп (фізичними особами-підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної зарплати.

Ця вимога вже переносилася раніше з 1 квітня 2021 року на 1 січня 2022 року.

Тим часом під будівлею Верховної Ради України знову зібралися підприємці. ФОПи з усієї України вимагають скасувати обов'язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

17 грудня – останнє в цьому році планове засідання Ради, наступного тижня депутати працюють у комітетах, а потім із виборцями.

Проєкт закону №6376 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку) внесли до парламенту 2 грудня.

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