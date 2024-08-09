У якій країні незабаром побільшає багатіїв: аналіз експертів

Кількість багатіїв у Індії невпинно зростає

У Індії спостерігатиметься найшвидше зростання кількості надбагатих людей у найближчі роки. Про це пише CNBC з посиланням на дані лондонської консалтингової компанії Knight Frank.

За даними Knight Frank, протягом наступних кількох років в Індії очікується найшвидше зростання кількості надбагатих людей у ​​світі. Так, лише за минулий рік чисельність надбагатого населення Індії – людей з чистим капіталом не менше ніж $30 млн (UHNWI, Ultra high-net-worth individuals) – зросла на 6,1%, до 13 263 осіб. Очікується, що вже до 2028 року це число зросте на 50,1%, що зробить Індію країною із найшвидшим зростанням кількості надбагатих у світі.

«На початку цього року фінансовий центр Індії, Мумбаї, обігнав Пекін і став провідним осередком мільярдерів Азії. У всьому світі місто посідає третє місце за кількістю мільярдерів після Нью-Йорка та Лондона», – йдеться у публікації.

Елітна нерухомість за кордоном і офшори

За словами президента компанії з управління активами Nuvama Private Алока Сайгала, близько 30% інвестицій індійських UHNWI спрямовується в елітну нерухомість, включаючи зарубіжні проєкти.

За даними звіту Knight Frank про добробут, в середньому індієць з-поміж надбагатих людей володіє більш ніж двома будинками, а близько 12% надбагатих людей Індії планують купити новий будинок у 2024 році. Ультрабагаті індійці також охоче купують дорогу нерухомість за кордоном, причому Дубай є фаворитом.

Сьогодні близько 20% «офшорного пирога» нерухомості Дубая належить індійським інвесторам. За словами опитаних експертів CNBC, ці елітні житлові об'єкти, як правило, можуть здаватися в оренду або купуватися для перепродажу.

«Сьогодні для індійців офшори стали досить важливою та актуальною темою. Таким чином, люди прагнуть перевести частину своїх активів за кордон. І знову нерухомість стає відправною точкою», – пояснив Сайгал.

«Дружні» стартапи

Інвестиції в стартапи стають дедалі популярнішими, особливо серед молодого покоління багатих індійців, розповіли CNBC менеджери капіталу. За словами керуючого директора Standard Chartered Bank Нітіна Ченгаппи, інвестування у компанії на ранній стадії розвитку є ще одним способом диверсифікації портфелів. «Інвестиції з друзями, вкладення грошей у стартапи, стали для них однією великою справою», – додав Ченгаппи.

Він зазначив, що індійські надбагаті клієнти загалом розглядають інвестиції в стартапи як «динамічну стратегію створення багатства», розраховуючи отримати прибутки в таких секторах, як фінтех, охорона здоров'я та технології.

Нагадаємо, Народний суд Ханоя засудив до 21 року в'язниці в'єтнамську авіакомпанію та магната нерухомості Трінь Ван Куєта. Його визнали винним в обмані акціонерів на суму $144 млн шляхом завищення вартості однієї зі своїх компаній.