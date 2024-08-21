«Дніпровським вежам» – 25 років. Історія найвідомішого довгобуду Троєщини

Усього в будівництво вклалися близько 300 інвесторів – загалом 90 млн гривень

25 років тому у Деснянському районі Києва розпочалося будівництво житлового комплексу «Дніпровські Вежі». Станом на сьогодні, жодна з будівель не введена в експлуатацію та навіть недобудована.

У 1999 році «Дніпровські Вежі» проєктувалися як шість 35-поверхових найвищих житлових будинків у Києві на 890 квартир. Замовником проєкту виступило Головне управління внутрішніх військ МВС. Здача в експлуатацію планувалась на кінець 2002 року.

Перші два роки будівництво просувалося досить швидко – 3 поверхи за місяць. Над об'єктом працювало близько 1 200 будівельників, проте у 2003 році будівництво було призупинено.

Макет ЖК «Дніпровські вежі» фото: imgur.com

Загальні витрати фінансування МВС України становили 127,8 млн гривень при 50% готовності об'єкта (гроші були виділені з держбюджету). 450 військовослужбовцям повинно було бути віддано 37 000 м² житлової площі. В будівництво проєкту вклали кошти близько 300 інвесторів (загалом 90 млн грн).

У 2005 році будівництво зовсім припинилось, будівельники покинули свої робочі місця через відсутність фінансування.

фото з відкритих джерел

Функція замовника будівництва була передана концерну «Укріндустрія», який запросив як генпідрядника будівельну компанію «УкрАзіяБуд». У березні 2006 року, після того, як у «УкрАзіяБуд» почались фінансові труднощі, функції забудовника передали ТОВ «Етьєн-вест», який уклав домовленісь генпідряду з ТОВ «Чиста вода М».

Однак будівництво так і не відновилося.

фото з відкритих джерел

У 2014 році Київська міська рада передала ЖК у постійне користування Головному управлінню Нацгвардії України, а у 2021 році Нацгвардія навіть оголосила про плани залучити інвестора для добудови житлового комплексу.

фото: Главком

Хмарочоси проєктували як візитну картку Києва, однак вони стали символом і найвідомішим довгобудом Троєщини. Відновити будівництво, ймовірно, вже не вдасться, так як будинки просіли та нахилилися.

Нагадаємо, інвестори столичного житлового комплексу Happy House, що на столичному проспекті Берестейському, скаржаться, що забудовник тривалий час імітує будівництво комплексу. Зокрема, аби демонструвати хоч якісь роботи, забудовник знімає вікна із внутрішніх стін і переставляє їх... на фасад.

До слова, найбільші компанії українського ринку нерухомості об’єднались в Українську асоціацію девелоперів для спільного розвитку галузі та відбудови України.