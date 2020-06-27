  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Іспанія почала роздавати гроші громадянам просто так

    • Розсилка
    Грошову допомогу від держави можуть отримати 255 тисяч осіб з найбільш вразливих верств населення Іспанії - Іспанія почала роздавати гроші громадянам просто так
    Грошову допомогу від держави можуть отримати 255 тисяч осіб з найбільш вразливих верств населення Іспанії

    Розмір виплат для однієї людини складе 462 євро

    Іспанія запустила програму мінімального прожиткового доходу, яка передбачає роздачу грошей населенню просто так.

    Про це повідомляє Euronews.

    З п'ятниці, 26 червня, грошову допомогу від держави можуть отримати 255 тисяч осіб з найбільш вразливих верств населення. Половина з перших одержувачів підтримки будуть діти.

    Після того, як програму запустять в повному обсязі, на виплати зможуть претендувати 850 тисяч домогосподарств або 2,3 мільйона осіб.

    Мінімальний прожитковий дохід виплачується на домогосподарство. Розмір виплат для однієї людини складе 462 євро. З ростом числа членів сім'ї розмір допомоги також буде збільшуватися. Його максимальна величина складе 1015 євро на місяць.

    В цілому щорічні витрати бюджету на програму оцінюються в три мільярди євро.

    За оцінкою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Іспанія лідирує в Європі за масштабом економічних збитків від коронавірусу.

    Про своє банкрутство оголосили близкб 100 тисяч іспанських підприємств за останні два місяці. При найгіршому сценарії ВВП країни може скоротитися на 15 відсотків у 2020 році.

    Вперше про введення програми мінімального прожиткового доходу влади Іспанії заговорили в квітні. Основний акцент планується зробити на допомогу сім'ям. Після завершення пандемії скасовувати виплати не збираються.

    діти гроші ВВП Іспанія домогосподарство населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ