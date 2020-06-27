Іспанія почала роздавати гроші громадянам просто так



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Грошову допомогу від держави можуть отримати 255 тисяч осіб з найбільш вразливих верств населення Іспанії

Розмір виплат для однієї людини складе 462 євро

Іспанія запустила програму мінімального прожиткового доходу, яка передбачає роздачу грошей населенню просто так.

Про це повідомляє Euronews.

З п'ятниці, 26 червня, грошову допомогу від держави можуть отримати 255 тисяч осіб з найбільш вразливих верств населення. Половина з перших одержувачів підтримки будуть діти.

Після того, як програму запустять в повному обсязі, на виплати зможуть претендувати 850 тисяч домогосподарств або 2,3 мільйона осіб.

Мінімальний прожитковий дохід виплачується на домогосподарство. Розмір виплат для однієї людини складе 462 євро. З ростом числа членів сім'ї розмір допомоги також буде збільшуватися. Його максимальна величина складе 1015 євро на місяць.

В цілому щорічні витрати бюджету на програму оцінюються в три мільярди євро.

За оцінкою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Іспанія лідирує в Європі за масштабом економічних збитків від коронавірусу.

Про своє банкрутство оголосили близкб 100 тисяч іспанських підприємств за останні два місяці. При найгіршому сценарії ВВП країни може скоротитися на 15 відсотків у 2020 році.

Вперше про введення програми мінімального прожиткового доходу влади Іспанії заговорили в квітні. Основний акцент планується зробити на допомогу сім'ям. Після завершення пандемії скасовувати виплати не збираються.