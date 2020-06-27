Іспанія почала роздавати гроші громадянам просто так
Розмір виплат для однієї людини складе 462 євро
Іспанія запустила програму мінімального прожиткового доходу, яка передбачає роздачу грошей населенню просто так.
Про це повідомляє Euronews.
З п'ятниці, 26 червня, грошову допомогу від держави можуть отримати 255 тисяч осіб з найбільш вразливих верств населення. Половина з перших одержувачів підтримки будуть діти.
Після того, як програму запустять в повному обсязі, на виплати зможуть претендувати 850 тисяч домогосподарств або 2,3 мільйона осіб.
Мінімальний прожитковий дохід виплачується на домогосподарство. Розмір виплат для однієї людини складе 462 євро. З ростом числа членів сім'ї розмір допомоги також буде збільшуватися. Його максимальна величина складе 1015 євро на місяць.
В цілому щорічні витрати бюджету на програму оцінюються в три мільярди євро.
За оцінкою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Іспанія лідирує в Європі за масштабом економічних збитків від коронавірусу.
Про своє банкрутство оголосили близкб 100 тисяч іспанських підприємств за останні два місяці. При найгіршому сценарії ВВП країни може скоротитися на 15 відсотків у 2020 році.
Вперше про введення програми мінімального прожиткового доходу влади Іспанії заговорили в квітні. Основний акцент планується зробити на допомогу сім'ям. Після завершення пандемії скасовувати виплати не збираються.