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    У світі

    МОЗ готує третю хвилю лікарень через коронавірус

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    МОЗ готує третю хвилю лікарень через коронавірус

    В Україні захворюваність коронавірусом росте, проте летальність знижується

    У зв'язку зі зростанням кількості хворих коронавірусом Covid-19 Міністерство охорони здоров'я готує лікарні третьої хвилі. Тільки за останню добу в Україні виявили понад 1100 випадків.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Він зауважив, що середній показник заповненості лікарень пацієнтами з Covid-19 в Україні становить 16%. При цьому у деяких медзакладах вільними залишаються 50-40% ліжок.

    Міністр зазначає, що аби вберегтися від хвороби - варто дотримуватися порад і рекомендацій від МОЗ.

    Степанов додав, що показник летальності внаслідок ускладнень від коронавірусу в Україні все ж знизився. Зокрема, і серед лікарів. Цифри навіть кращі, аніж у деяких європейських країнах.

    «На сьогодні (показник летальності,- ред.) в Україні складає 2,6%, тоді як у Німеччині - 4%, в Іспанії - 9,5%... Ефективність лікування, яка є в нашій країні, набагато краща, ніж у європейських країнах.

    До слова, з минулого тижня у Києві реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене.

    А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних заходів, аби владі не доводилося знову «закривати країну на жорсткий карантин».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      41117
    • Хворіють
      21732
    • Одужали
      18299
    • Померли
      1086

    В Україні станом на ранок 26 червня також був зафіксований антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

    міністр Україна Максим Степанов хвороби карантин коронавірус
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