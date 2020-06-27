МОЗ готує третю хвилю лікарень через коронавірус
В Україні захворюваність коронавірусом росте, проте летальність знижуєтьсяУ зв'язку зі зростанням кількості хворих коронавірусом Covid-19 Міністерство охорони здоров'я готує лікарні третьої хвилі. Тільки за останню добу в Україні виявили понад 1100 випадків.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».
Він зауважив, що середній показник заповненості лікарень пацієнтами з Covid-19 в Україні становить 16%. При цьому у деяких медзакладах вільними залишаються 50-40% ліжок.
Міністр зазначає, що аби вберегтися від хвороби - варто дотримуватися порад і рекомендацій від МОЗ.
Степанов додав, що показник летальності внаслідок ускладнень від коронавірусу в Україні все ж знизився. Зокрема, і серед лікарів. Цифри навіть кращі, аніж у деяких європейських країнах.
«На сьогодні (показник летальності,- ред.) в Україні складає 2,6%, тоді як у Німеччині - 4%, в Іспанії - 9,5%... Ефективність лікування, яка є в нашій країні, набагато краща, ніж у європейських країнах.
До слова, з минулого тижня у Києві реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене.
А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних заходів, аби владі не доводилося знову «закривати країну на жорсткий карантин».
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В Україні станом на ранок 26 червня також був зафіксований антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.