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Чи можна зараз купити «Німесил» без рецепта. Що показав журналістський експеримент

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи можна зараз купити «Німесил» без рецепта. Що показав журналістський експеримент
31 березня оголошення про продаж «Німесілу» стали з’являтися на інтернет-майданчиках
фото: OLX

З 1 квітня у продажі ліків мало що змінилося

Популярний протизапальний і жарознижуючий препарат «Німесил», який має продаватися за рецептом, зник з прилавків столичних аптек, повідомляє кореспондент «Главкома». Водночас працівники аптек кажуть, що і далі продаватимуть його без рецепта. Коли з’явиться.

Журналісти завітали у близько семи аптек у різних районах Києва. В усіх цих аптеках на питання, чи можна купити «Німесил» без рецепта відповіли, що так, але на даний час цього препарату у продажу нема. Закінчився ще 31 березня, коли кияни у паніці скуповували ліки про запас. Коли буде – невідомо. Натомість в аптеках запропонували його аналог, препарат «Аффіда».

Для порівняння, упаковка з 10 саше «Аффіди» коштує, на популярному сайті з продажу ліків 303 грн. така ж упаковка «Німесила» – на 80 грн дорожче.

Нагадаємо, з 1 квітня електронний рецепт потрібен буде на всі засоби для зниження артеріального тиску, гормональні препарати і деякі популярні знеболювальні: перелік лікарських засобів, на які потрібен рецепт.

До слова, Міністерство охорони здоров'я відповіло на найпопулярніші запитання українців  – міфи та правда про електронні рецепти: як українці купуватимуть ліки.

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Теги: українці кияни рецепт ліки ціни

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