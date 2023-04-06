Чи можна зараз купити «Німесил» без рецепта. Що показав журналістський експеримент

З 1 квітня у продажі ліків мало що змінилося

Популярний протизапальний і жарознижуючий препарат «Німесил», який має продаватися за рецептом, зник з прилавків столичних аптек, повідомляє кореспондент «Главкома». Водночас працівники аптек кажуть, що і далі продаватимуть його без рецепта. Коли з’явиться.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Журналісти завітали у близько семи аптек у різних районах Києва. В усіх цих аптеках на питання, чи можна купити «Німесил» без рецепта відповіли, що так, але на даний час цього препарату у продажу нема. Закінчився ще 31 березня, коли кияни у паніці скуповували ліки про запас. Коли буде – невідомо. Натомість в аптеках запропонували його аналог, препарат «Аффіда».

Для порівняння, упаковка з 10 саше «Аффіди» коштує, на популярному сайті з продажу ліків 303 грн. така ж упаковка «Німесила» – на 80 грн дорожче.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, з 1 квітня електронний рецепт потрібен буде на всі засоби для зниження артеріального тиску, гормональні препарати і деякі популярні знеболювальні: перелік лікарських засобів, на які потрібен рецепт.

До слова, Міністерство охорони здоров'я відповіло на найпопулярніші запитання українців – міфи та правда про електронні рецепти: як українці купуватимуть ліки.

Читайте також: