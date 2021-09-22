Харків просить дві додаткові лікарні для хворих на коронавірус

Зараз у Харкові як «ковідні» працюють три медзаклади

Потужності «ковідних» лікарень закінчуються

Влада Харкова просить повернути дві лікарні до переліку закладів, призначених для лікування хворих на коронавірус. Зараз у цьому переліку перебувають три заклади, але їхні потужності вже використані повністю. Про це повідомила заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан.

За словами чиновниці, зараз у Харкові як «ковідні» працюють три лікарні: №13, №17 і №25, які мають загалом 770 ліжкомісць. Раніше до цього переліку входили також лікарні №18 і пологовий будинок №2, але їх пізніше виключили.

Горбунова-Рубан додала, що наразі ліжок у трьох «ковідних» лікарнях вистачає, але їхні потужності вже повністю використані.

«Розширити ліжковий фонд можна, тільки залучивши ті медустанови, у яких вже є ліжка для пацієнтів з коронавірусом», – додала вона.

Міськрада Харкова направила пропозицію до Харківської облдержадміністрації щодо розширення переліку «ковідних» лікарень. Остаточне рішення має затвердити міністерство охорони здоров’я.

Нагадаємо, інфіковані коронавірусом пацієнти – переважно люди з груп ризику з важкими супутніми захворюваннями, повідомив в інтерв’ю «Главкому» директор Чернівецької обласної інфекційної лікарні Дмитро Домбровський. Проте відмінність нинішньої хвилі захворюваності у тому, що хворий недовго перебуває у стані середньої тяжкості, після чого настає різке погіршення та смерть.

Як відомо, 23 вересня Україна переходить у «жовту» зону карантину. У МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти та чиновників.

Як повідомив міністр охорони здоровя Ігор Ляшко, у регіони вже направлені інноваційні ліки прямої дії на коронавірус, які в Україну доставили з США.