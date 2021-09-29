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    У Києві за добу виявлено понад пів тисячі нових хворих на коронавірус

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    Киян закликають дотримуватися карантинних обмежень, зокрема, користуватися захисними масками - У Києві за добу виявлено понад пів тисячі нових хворих на коронавірус
    Киян закликають дотримуватися карантинних обмежень, зокрема, користуватися захисними масками
    Фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Минулої доби у столиці від коронавірусу померли сім осіб

    За минулу добу, 28 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 583 осіб. Це на 122 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 27 вересня було зафіксовано 461 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 233 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 220 тис. осіб (за добу 28 вересня – 590)
    • померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 7)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 133 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 325 нових хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 127 тис. осіб (за добу 28 вересня – 133)
    • померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 10).

    За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

    28 вересня в Україні медики зафіксували 9 666 нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,4 млн випадків Covid-19.

    Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    У Києві за добу виявлено понад пів тисячі нових хворих на коронавірус