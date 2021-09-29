У Києві за добу виявлено понад пів тисячі нових хворих на коронавірус
Минулої доби у столиці від коронавірусу померли сім осіб
За минулу добу, 28 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 583 осіб. Це на 122 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 27 вересня було зафіксовано 461 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 233 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 220 тис. осіб (за добу 28 вересня – 590)
- померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 7)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 133 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 325 нових хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 127 тис. осіб (за добу 28 вересня – 133)
- померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 10).
За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.
28 вересня в Україні медики зафіксували 9 666 нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,4 млн випадків Covid-19.
Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.