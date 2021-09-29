У Києві за добу виявлено понад пів тисячі нових хворих на коронавірус

Минулої доби у столиці від коронавірусу померли сім осіб

За минулу добу, 28 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 583 осіб. Це на 122 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 27 вересня було зафіксовано 461 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 233 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 220 тис. осіб (за добу 28 вересня – 590)

померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 7)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 133 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 325 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 127 тис. осіб (за добу 28 вересня – 133)

померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 10).

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

28 вересня в Україні медики зафіксували 9 666 нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,4 млн випадків Covid-19.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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