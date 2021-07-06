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    Тепер на Київщині вакцинуватися від коронавірусу можна щодня (адреси пунктів)

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    У Київській області працюють сім центрів вакцинації - Тепер на Київщині вакцинуватися від коронавірусу можна щодня (адреси пунктів)
    У Київській області працюють сім центрів вакцинації
    Фото з відкритих джерел

    5 липня в Київській області було проведено 4219 щеплень

    На Київщині вже працюють сім центрів вакцинації. В них здійснюють щеплення медичні працівники мобільних бригад та стаціонарних пунктів щеплень, навчені для проведення щеплень проти Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

    Центри працюють щоденно з 09:00 до 17:00.

    «Для отримання щеплення необхідно попередньо записатися в лист-очікування вакцинації проти Covid-19 через додаток «Дія» чи гарячу лінію МОЗ, а також у свого сімейного лікаря або в реєстратурі. Запрошуємо всіх мешканців Київщини долучитися до вакцинації та захистити своє здоров’я. В першу чергу, звертаюся до людей похилого віку: робіть щеплення, щоб в подальшому не витрачати сили на боротьбу з хворобою», – підкреслив голова Київської ОДА Василь Володін.

    Щоб уникнути черг та пройти вакцинацію комфортно, бажано дочекатися запрошення і прийти у визначений час. Людям похилого віку надається пріоритет у черзі.

    Адреси центрів:

    • м. Бровари - КНП «Броварський міський ЦПМСД», амбулаторія №2, вул. Незалежності, 12
    • м. Біла Церква - Амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49
    • м. Славутич - КНП «Славутицька міська лікарня», вул. 77 Гвардійської дивізії, 7
    • м. Бориспіль - КНП «Бориспільський міський ЦПМСД», вул. Київський шлях, 24
    • м. Ірпінь - КНП «Ірпінський міський ЦПМСД» вул. Михайлівська/, 22; вул Садова, 38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105К
    • м. Обухів - КНП «Обухівський міський ЦПМСД» вул. Каштанова. 52
    • м. Яготин - КНП «Яготинський ЦПМСД» вул. Незалежності, 71.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, 5 липня в Київській області було проведено 4219 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – 202840 щеплень.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працюватиме щодня – із 10:00 до 17:30.

    Також у Києві від Covid-19 можна щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні.

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    Теги: Київщина щеплення вакцинація коронавірус
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    Тепер на Київщині вакцинуватися від коронавірусу можна щодня (адреси пунктів)